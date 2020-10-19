夫婦住民宿連續2晚「衝紅燈」　床單、浴巾全染血　有件事更離譜

【月經／衝紅燈／台灣民宿／缺德住客】「顧客至上」並不代表顧客可以為所欲為！有台灣民宿最近不幸遇到超缺德夫妻，他們竟連續2晚「衝紅燈」，即在女方月事來潮時亦進行性事，令原本乾淨潔白的床單、浴巾等全部染血，「整張床除了枕頭之外，全部都沾到血」。涉事夫妻是帶同孩子同行，而更離譜的是，當民宿欲與他們聯絡時，才發現留下的是假電話，根本是蓄事搞破壞，令民宿無法追討。

有民宿員工網上發文，怒轟一對缺德夫妻行房時弄髒房間，寢具幾乎全被染血，甚至留下假電話號碼。（《夫妻的世界》劇照）

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有台灣網民在facebook群組「爆怨公社」發文，表示日前連假接待了一對夫妻和其孩子入住2晚，惟員工翌日早上整理房間時，卻發現床單被染上血漬，床邊放着衛生巾和2盒保險套，當時員工還以為夫妻出遊，「性致一來沒注意不小心沾到」，便為他們換上乾淨床單。

沒料到退房當天，民宿員工在一家三口離開後入房清潔，才發現該對夫妻「根本蓄意」搞破壞，除了枕頭外，床上的羽絨被、床單、被套和毛巾全是血漬，又形容「很明顯都是摩擦血（漬），不是流出來的」。接連2天面對相同情況，民宿只好拍照放上網怒斥，「想到要幫忙洗別人打砲後的月經就不爽」。

樓主續指，假如客人退房時道歉和告知相關情況，他們也不會收取清潔費，但涉事夫妻卻不哼一聲便走人，而事後打電話想與他們聯絡，才得知留下的是假電話號碼。夫妻不負責任的舉動令民宿「超不爽」，而染血的用品全數報廢，「這樣的毛巾洗乾淨，客人也不敢用吧」。網民紛紛狂轟該對夫婦太過份，行為嘔心又不負責任，「這是想給孩子做榜樣嗎？」。

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