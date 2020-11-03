台男肛門拖25cm染血肉腸！邊走邊跌徒手塞回去　衝擊畫面嚇窒醫生

醫生每天接觸的病症五花八門，台灣外科醫生陳榮堅分享執業以來「最誇張的病例」！某天接到來自急診的呼喚，當地一名70歲男子因長痔瘡就醫，其屬輕症應簡單治療後即可返家，但請他脫下褲子一看，一條「粉色肉腸」脫在肛門外，問診後發現症狀已持續數十年，腸子越掉越多塞不回去，最後沾得滿手血嚇壞他才求救醫生。

70歲台男邊走邊跌「染血肉腸」 徒手塞回去雙手沾滿血！醫生一睇咁樣講（點圖放大↓↓↓）

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成大醫院大腸直腸外科林劭潔醫生指出，直腸脫垂雖然不致命，但常合併明顯的功能障礙，如失禁等，會帶給病人生活上極大的不便，且罹病者多為老年婦女，常因社會文化風氣而不願積極就診，除導致身體不適外，連社交心理也會同時出現問題。

直腸脫垂，顧名思義就是直腸（全層）由肛門口脫垂而出，是一種相當困擾人的疾病，主要好發於年紀多超過65歲或小於2歲的族群，以女性為主，約為男性5～10倍。

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林劭潔表示，直腸脫垂最常被提到的病因，包括：骨盆底部肌肉及括約肌過度鬆弛、直腸腸套疊、直腸未正常固定於骨盆腔內，或是腹內壓上升，如長期咳嗽、便秘或肥胖等。她說直腸脫垂若不處理，有可能促使病人有明顯的大便失禁，或是突出外露的腸段黏膜受損出血，甚至壞死的情形。

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