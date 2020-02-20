【減肥】50歲Jennifer Lopez凍齡瘦身秘訣　只因堅持做呢3件事！

先前第54屆超級碗（SUPER BOWL）開幕，許多粉絲期盼不已，其中，讓人最瞠目結舌的就是知名美國歌手Jennifer Lopez在中場的表演。她火辣身材加上凍齡的外貌，讓現場以及電視機前面的觀眾們讚嘆不己，許多人都非常好奇這位天后到底是如何保持的。

以火辣性感形象出道的知名美國歌手Jennifer Lopez讓小編讚嘆她到現在還是保持一樣，聽了她十幾年的歌，讓人驚艷她的外貌與身材幾乎從沒改變。然而在她的社交媒體上，時常曬出她的腹肌、手臂、翹臀、長腿等，都仍然緊實，身為女人都忍不住有個疑問，究竟一個50歲的女人怎麼做到讓自己看起來跟30歲時完全沒差別，還有一種越活越年輕的感覺？當然，除了付出許多努力和嚴格的飲食控制，她也說到有幾樣東西是她絕對不會碰，以及會保持一些良好習慣，讓我們一起來聽她分享：

Jennifer Lopez凍齡瘦身秘訣（點擊下圖看清！）

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1. 不吃加工食品

Jennifer Lopez：「保持年輕的首要之事就是飲食必須要有所控制」。她表示自己幾乎所吃的食物都是原始以及有機的，絕對會避免加工食品。像是時常自己的午餐通常都是三文魚加上生菜沙律，此外還特別喜歡吃椰菜花以及南瓜，再配上油醋醬。還有綠色蔬菜配上芝宜和烤南瓜子都是非常棒且健康的選擇。然而晚餐部分會以蛋白質為主，自己很喜歡吃較白的肉，像是魚、豬肉或是雞肉，再配藜麥和烤蕃薯，這些都是非常有機、不太會造成腸胃負擔的食物，因此身體也可以更加輕盈。

Jennifer Lopez：「保持年輕的首要之事就是飲食必須要有所控制」。（IG@jlo截圖）

2. 吃水果來抵抗嘴饞的誘惑

許多人在嘴饞時，都會吃一些零食填飽肚子，像是薯片、糖果、蛋糕等，對於Jennifer Lopez來說，自己當然也會有嘴饞的時候，像是朱古力就是她的弱點。但是，為了要保持身材跟外貌，在朱古力的誘惑來臨時，她大部分都會食用水果或是奶昔來取代零食。像是她會以乳清蛋白配上莓果以及乳酪加上蜂蜜來食用，因為蛋白質有飽足感，所以能填滿飢餓感，外加又能補充蛋白質。

3. 固定維持運動習慣

除了飲食外，當然規律運動一定要有。Jennifer Lopez在紐約和洛杉磯都有不同的健身教練David Kirsch與Tracy Anderson，這兩位教練分別都是許多荷里活或是企業老闆御用的專業健身教練。這兩位的訓練方法非常不一樣。Tracy Anderson熱衷於平板式訓練、伏地挺身、還有拳擊，而David Kirsch的訓練方式則走的比較自由搭配路線，像是做許多的舉重訓練手臂，深蹲訓練腿部和臀部，再加上腹肌的鍛鍊，比較像是循環式訓練，雖然兩位教練有不同教法，這對Jennifer Lopez而言，交錯不同種運動對維持體態是非常重要的一環。

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Jennifer Lopez表示，咖啡因和煙是絕對避免。自己從不不抽煙，也盡量避免攝取含有咖啡因的食品。另外，也非常少去曬太陽，若必須接觸到陽光時，一定會做好防曬！因為過多曝曬會使肌膚老化，咖啡因、酒精、紫外線真的會對身體造成很大的傷害。

最後，讓我們一起來欣賞Jennifer Lopez在這次超級碗火辣精彩的演出：

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