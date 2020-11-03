台女網紅與友人包民宿疑瘋狂破壞變亂葬崗　影片曝光惹公憤終道歉

台東綠島民宿業者2日在臉書社團「就是愛綠島」貼文，近日綠島受到天候影響，交通暫時封閉，沒想到接到某組旅客，「素質真的不好說」，整間房被搞得一塌糊塗：「身為公眾人物行為卻是如此，有什麼不滿意難道不能溝通嗎？」網友肉搜竟發現該組旅客是網紅「罔腰」與她的男伴和友人，氣炸跑到IG和臉書灌爆留言。

民宿業者說，疑似是旅客對民宿有意見，但沒有進行溝通，而是直接破壞場地，將每個地方弄亂洩憤，看這個結果發現是人本身的問題，「每個民宿都是管家經營者用心的結晶，真的不應該這樣不被尊重不禮貌吧！身為民宿及店家的大家，應該更懂此刻我們的心痛」。

「災後」現場影像曝光惹公憤，「罔腰」起初還反駁「出門玩就是要嗨，不然出門幹嘛」（點圖了解更多）👇👇👇

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消息傳開後，網友依據民宿老闆張貼的資料搜尋，發現入住該家民宿惡意破壞的房客，竟是網紅「罔腰」和她的朋友，「罔腰」等人的IG立刻被灌爆；罔腰的男伴發文譴責該家民宿「圖文不府（符）」，當地相當無聊，還要被困3天，「這種房型這種價位，我也是笑笑的」，網友感到氣憤，在貼文下方洗版。

「罔腰」則在臉書回應，「想知道四人雅房在哪裡，真的只有兩間雙人四間膠囊，重點誰包棟喝酒都會很嗨，我不信你們喝酒後會很保持乾淨，重點我們結束後，還沒上新聞前，已經把民宿整理完，我們還包兩天，重點來嘍，我們出去喝酒，民宿人員還跑進民宿拍攝，東西不見誰負責……出門玩就是要嗨，不然出門幹嘛，不是有知名度，喝酒開心玩，就要被放大檢視引」。

有網友不滿留言「房型不符期待，也不能搞破壞吧，這不是破壞東西的藉口」，「別把自己的行為合理化，一群人在玩時，嗨是一定會嗨，但嗨也有別的嗨法，在怎麼嗨也不應該拿別人的東西在那玩、在那破壞，民宿終究還是別人的財產，不是你們自己家，換位思考，今天這棟民宿如果是你經營的，別人這樣不珍惜你的東西，你難道不會心疼?並不是因為你的知名度高(???)就被放大檢視，今天換做其他人，也一樣會被拿出來放大處理，別講的好像人家小題大作一樣，對自己的行為負責任一點吧！」

「罔腰」最後終願發文道歉（點圖放大）👇👇👇

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