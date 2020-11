【英國疫情】Burger King籲食客光顧麥當勞　網民紛按讚

英國新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情持續,當局宣布英格蘭地區周四(11月5日)起至下月2日封城,所有酒吧及餐廳只可做外賣,連鎖快餐店「漢堡王」(Burger King)周一(11月2日)發表罕有聲明,呼籲顧客光顧麥當勞(McDonald's)、肯德基(KFC)等競爭對手,合力保障同業生計。

Burger King的聲明中以〈光顧麥當勞〉(Order From Mcdonald's)為題,稱「我們從未想過會邀請你們做這件事,一如我們未曾想過會鼓勵大家光顧肯德基、必勝客(Pizza Hut)、Subway、Five Guys等餐廳」;聲明指這些餐廳僱用了數以千計的員工,現時十分需要大家支持,「如果願意幫忙的話,請繼續在家叫外賣、外賣自取或駕車到店舖品嘗美食」。

Burger King於文末幽默地表示「雖然『華堡』(Whooper)(Burger King的招牌食品)永遠是最好的,但『巨無霸』(麥當勞招牌食品)也是不錯的選擇(Getting a Whopper is always best,but ordering a Big Mac is also not such a bad thing)。」

該篇聲明獲不少網民留言讚賞,「明顯地,Burger King很明白唇亡齒寒的道理」、「作為麥當勞的常客,我實在不得不向你們致敬」、「同行也不一定如敵國」。

不過,兩間快餐店其實早已合作過,阿根廷Burger King於2017年曾與麥當勞做「一日朋友」,事緣當地麥當勞為癌病兒童籌款,客人買一個「巨無霸」(Big Mac),餐廳即捐出2美元(約16港元),Burger King於是決定停售最高銷量的招牌「華堡」一日,呼籲客人買巨無霸做善事。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)上周六(10月31日)宣布英格蘭地區再次封城,規定民眾只可有限度外出,所有酒吧及餐廳則一律只可以做外賣;他強調若無法採取強硬有效的限制措施,阻止病毒散播,英國的醫療系統將超出負荷。截至周二(11月3日),英國累計有1,057,022宗確診個案,共46,943人不治。

▼疫情下的英國