【英國疫情】Burger King籲食客光顧麥當勞　網民紛按讚

英國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，當局宣布英格蘭地區周四（11月5日）起至下月2日封城，所有酒吧及餐廳只可做外賣，連鎖快餐店「漢堡王」（Burger King）周一（11月2日）發表罕有聲明，呼籲顧客光顧麥當勞（McDonald's）、肯德基（KFC）等競爭對手，合力保障同業生計。

Burger King的聲明中以〈光顧麥當勞〉（Order From Mcdonald's）為題，稱「我們從未想過會邀請你們做這件事，一如我們未曾想過會鼓勵大家光顧肯德基、必勝客（Pizza Hut）、Subway、Five Guys等餐廳」；聲明指這些餐廳僱用了數以千計的員工，現時十分需要大家支持，「如果願意幫忙的話，請繼續在家叫外賣、外賣自取或駕車到店舖品嘗美食」。

Burger King於文末幽默地表示「雖然『華堡』（Whooper）（Burger King的招牌食品）永遠是最好的，但『巨無霸』（麥當勞招牌食品）也是不錯的選擇（Getting a Whopper is always best，but ordering a Big Mac is also not such a bad thing）。」

該篇聲明獲不少網民留言讚賞，「明顯地，Burger King很明白唇亡齒寒的道理」、「作為麥當勞的常客，我實在不得不向你們致敬」、「同行也不一定如敵國」。

不過，兩間快餐店其實早已合作過，阿根廷Burger King於2017年曾與麥當勞做「一日朋友」，事緣當地麥當勞為癌病兒童籌款，客人買一個「巨無霸」（Big Mac），餐廳即捐出2美元（約16港元），Burger King於是決定停售最高銷量的招牌「華堡」一日，呼籲客人買巨無霸做善事。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）上周六（10月31日）宣布英格蘭地區再次封城，規定民眾只可有限度外出，所有酒吧及餐廳則一律只可以做外賣；他強調若無法採取強硬有效的限制措施，阻止病毒散播，英國的醫療系統將超出負荷。截至周二（11月3日），英國累計有1,057,022宗確診個案，共46,943人不治。

▼疫情下的英國