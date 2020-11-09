石湖墟街市買餸丈夫一句激嬲菜檔阿叔　亂揮𠝹刀狂鬧人兼嚇懷孕妻

【上水／石湖墟／街市】不少人到街市買餸因為價格較平又新鮮，但有港妻於網上撰文表示，日前與丈夫到上水石湖墟街市買豆苗，其間在其中一檔詢問店員菜價，對方答道60元半斤，丈夫聽後即感嚇倒：「哇！黐線啲菜咁貴嘅，唔食豆苗啦！」詎料檔主阿叔隨即被惹怒，更在有身孕的樓主及丈夫面前不斷揮着𠝹刀又狂鬧2人。後來有街坊指，該大叔是街市有名的惡人，不時與其他街坊開火，樓主直言非常受氣，「千祈唔好幫襯佢哋。」

港妻最近撰文分享在上水石湖墟街市遇到的恐怖買菜經歷。 (網上圖片)

該港妻於facebook群組「北區之友 Friends of North District (上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺)」撰文分享恐怖買菜經歷，她表示昨午（8日）因為要到上水探老爺奶奶，於是與丈夫到石湖墟街市買豆苗。

當時2人在不同菜檔格價，直至走到第2層其中一檔，樓主發現豆苗未有標價，於是詢問店員價錢，對方即答道60元半斤，樓主解釋因為丈夫少去街市，聽到如此貴價即感到愕然，甚至一句衝口而出：「哇黐線！啲菜咁貴嘅，唔食豆苗啦！」

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結果丈夫的說話一下子就惹怒檔主阿叔，更一手拿着𠝹刀衝出來指罵，「黐乜Ｘ嘢線，呢啲係豆胚」。樓主本來懷着身孕，但見到大叔怒火中燒，即為丈夫辯護：「我老公好少去街市唔知豆苗係咁貴，佢嗰句野唔係鬧你哋，純粹係表達吓食菜唔知買菜咁貴啫。」

但大叔毫無意欲收口，仍不斷指罵樓主2人，又大聲自稱叫「家棋」，更甚恐嚇他們「有本事就搵人掃我檔口」。樓主見到大叔一直亂揮𠝹刀，本來欲與丈夫轉身走人，但對方聲大夾惡，又嘲諷2人是被他嚇怕走人，樓主即忍無可忍反罵大叔無禮又滿口惡言，對方不收口更指着樓主的肚辱罵是「狗乸」。

丈夫聽後即惱羞成怒，更用蕃茄丟向大叔，甚至再拿起小木板車欲反擊。樓主表示雖然最後無出手，但2人早已「激到一肚氣」，更稱：「大家千祈唔好幫襯佢哋，真心受氣！」

檔主阿叔因為丈夫一句菜順隨即被惹怒，更在有身孕的樓主及丈夫面前不斷揮着𠝹刀又狂鬧２人。（Getty Images）

樓主事後解釋，當時不少街坊及旁邊的檔主亦有好心提醒該大叔惡名昭彰，賣菜起貴價之餘又不時亂鬧人，很多街坊一早已無光顧。

有網民亦留言表示該大叔是整個石湖墟街市的紅人，點擊下圖放大閱讀 ▼ ▼ ▼

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