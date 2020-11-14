【器官捐贈】兒子突腦死亡媽淚崩聽最後心跳　盡捐器官遺愛9家庭

當生命走到盡頭，若可在能力範圍內幫助其他人，總算遺愛人間。台灣一名本是運動健將的少年早前毫無預警地暈倒，其後因嚴重腦出血，兩度判定為腦死亡，他母親雖然難以接受噩耗，但也想為兒子做件有意義的事，決定捐出愛兒器官，最終讓9個家庭重拾希望。

在阿力送往手術室時，醫療團隊列隊鞠躬向他致謝。（fb「長庚社會公益作伙來」）

台灣facebook專頁「長庚社會公益作伙來」日前發文，分享少年阿力（化名）的故事，指正值青春期的他早前在學校突然暈倒昏迷，送醫診斷為動靜脈畸形破裂，造成嚴重腦出血，並判定為腦死亡。阿力母親得知事件後心碎痛哭，也頓時無法接受兒子即將離開的事實。

不過，阿力母親當時仍希望為兒子完成一件有意義的事，在其他家人的支持下，提出了器官捐贈的意向；在阿力先後2次被判定腦死亡時，母親不捨地細聽兒子的心跳聲，更深怕有任何延誤，影響其他有需要的家庭，着院方盡快送他往手術室▼▼▼

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帖文指，阿力最後捐出心臟、肺、肝臟、腎臟、胰臟、眼角膜、血管等，幫助了9個家庭。阿力及其家人的舉動感動大批網民，「偉大的媽媽，感謝您及兒子的付出」、「謝謝阿力，用不同的形式愛留人間，也辛苦了愛他的家人」、「讓人哽咽，感動！」。

（facebook專頁「長庚社會公益作伙來」）

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