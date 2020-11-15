女兒一句「爸爸抱姐姐」　揭星洲中國男與印傭出軌　秘密租屋誕女

許多夫婦聘請外傭時，女僱主都避免選擇年輕或貌美的女傭，以免男僱主出了異心。新加坡一對育有1名女兒的中國藉情侶共，因大家都要工作而聘請了1名25歲印尼籍女傭，表面一直相安無事，直至女兒無意間吐出一句：「爸爸抱姐姐！」令女僱主生疑，隨即發現男友對女傭極之體貼，遂提前將女傭解僱送回家鄉，以斬斷顧慮。詎料女傭一直留在新加坡，而男友更租屋讓她居住，且已誕下1名女兒。女事主四出尋求幫助，最後得知外傭懷孕產子並不合法，經舉報後，新加坡人力部已經知悉事件並開始調查。

男僱主與女傭偷情事件發生於新加坡，主角是一對在新加坡工作及同居多年的中國籍情侶，兩人未結婚但共同育有1女。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

據新加坡《聯合晚報》報道，女僱主與男友由中國到新加坡已經十多年，同居多年但沒有結婚，且育有1名女兒。至2017年底，他們因為工作繁忙，聘請了25歲來自印尼的女傭，由她照顧女兒。當時女僱主還覺得女傭外表老實，性格乖巧，偶爾雖有矛盾但男友會介入化解。

去年（聘請女傭約2年後）的某天，女僱主聽女到女兒說：「爸爸抱Kakak（馬來語女傭的意思）。」她生疑下質問男友，但男友矢口否認，更指只是孩子亂說話。不過女僱主卻開始覺得男友與女傭之間有着非一般的關係，例如女傭送女兒上學，明明只有十幾分鐘的路程，男友都會開車接送。兩人其後多次因女傭而吵架，最終令女僱主決定提前終止合約，將女傭送回家鄉。

女僱主揭發男友與女傭關係曖昧，於是決定提前終止合約，將外傭送回家鄉。（資料圖片）

女傭該離境當天，女僱主當天親自將女傭送到機場，親眼看到她入閘才回家，心想從此可以修補家庭關係。不過男友態度未有變好，不再回家為女友及女兒下廚煮飯，甚至在疫情限制外出的措施下仍堅持上班。女僱主檢查男友手機後，發現女傭還在新加坡，甚至已經誕下1女，她向外傭中介求證，確認女傭的工作簽證再被延長了2個月。

女子繼續追查事件，令她心碎的事件就愈揭愈多，原來女傭不時會在社交媒體上「曬命」，包括上載與女兒、男友送給她的禮物，甚至是到峇里島旅行的照片。女子估計女傭於今年5月底產女，剛好與自己去年8月回中國工作的日期吻合。她怒斥女傭的行為，認為這樣等同引導其他人破壞別人的家庭，她與男友對質時，男友一度否認事件，但最後還是承認租了屋與女傭同住，間中回家只為看看女兒。

女僱主以為事情可以告一段落，但原來女傭一直在新加坡生活，更已經誕下１女。（資料圖片）

女子 之後來往多個政府部門查詢，希望知道女傭有沒有犯法。直至家中收到移民局要求女傭為孩子登記的信件，就向移民局及警方舉布，不過警方指女傭持有工作簽證，他們無權拘捕她，建議女子到人力部。她到了人力部之後，又因為她與男友未有結婚，不是女傭的現任僱主而遇上不少阻滯。

最終人力部已經就事件開始調查，指持工作簽證的女性外地勞工，如果沒有與持有新加坡國籍或新加坡永久居留權的男友結婚，就不能在新加坡懷孕及生育。僱主如果觸犯相關法例，罪成可被判罰最後1萬坡元（約5.7萬港元）及（或）監禁最多12個月。

（綜合）

👇👇👇同場加映：渣男背女友約女回家「運動」👇👇👇

+ 20 + 20 + 20

👇👇👇同場加映：產前派對播妻偷情片 夫即場「介紹」姦夫：佢先係BB爸爸👇👇👇