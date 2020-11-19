玩具店招聘月薪1萬　午飯30分鐘、懂日文　一個要求遭網民轟刻薄

新冠肺炎疫情打擊各行各業，本港最新失業率達6.4%，但心急找工作下都要小心被壓榨。有玩具店日前在facebook貼出招聘告示，要求懂日文，一星期6天工作，每日8小時，但食飯時間僅得30分鐘，月薪為9000至10,000元，當中一個條件更遭網民批評刻薄，趁疫情經濟不景氣而壓榨員工。

有玩具店聘請員工，所列條件和要求都被網民批評刻薄。（GettyImages）

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該玩具店日前在fb專頁貼出招聘告示，打算聘請長工一名，但工作要求卻引起網上熱議▼▼▼

帖文未知能否吸引到應徵者，但已經受到大量網民批評，不但食飯時間太短、人工低，「略懂日文都唔過萬，你係得嘅」、「30分鐘食飯，你食埋我嗰份」，直言這是趁失業率高壓榨人。不過最令網民反感的是，帖文寫明「收及找錯錢要賠」，從字裏行間都知有多刻薄，「無講褔利但就先諗罰則」，完全沒有從員工方面着想。

店主近8小時後再發文，稱聽取各聲音和意見後，現更新了工作要求。（fb截圖）

店主近8小時後再發文，稱聽取各聲音和意見後，現更新了工作要求，同樣一星期工作6日，工作時間卻延長至10小時，食飯時間增至1小時，並列明需要大學畢業或日文3 級能力以上、兩年或以上工作經驗，月薪14,000至15,000元，但「收或找錯錢要賠償」仍然保留。

疫情下各行各業陷入前所未有的寒冬，台灣一名人夫因疫情被裁，為免妻子擔心只好偷偷轉行揸的士維持生計，沒料前往載客時，包車客人就是妻子，而妻子的一番話更是非常感動，帖文惹哭不少網民▼▼▼

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