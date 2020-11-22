返工獨自食飯只為逃離office同事　網民一致認同　唔怕被稱獨家村

【職場/食飯/私人空間】「Lunch食咩好？」是不少打工仔每日都會遇到的煩惱，如要遷就同事的口味或預算，這條問題的難度更會幾何級數上升。有連登絲打於討論區發文，表示更喜歡自己外出午餐，以獲得逃離同事及辦公室的短暫休息時間，不少網民都紛紛認同，直指獨自食飯有多個好處，不但可節省時間，更不需遷就他人「想食乜就食乜」。

有網民表示每日上班都會獨自食飯，認為只有這樣才可逃離同事及工作壓力。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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其實自己一個更開心？連登絲打「泡菜炒飯開岀了po」日前發文，尋找「返工好鍾意自己出去食飯」的同好，認為獨自食飯可短暫逃離辦公室環境，「唔想下下食飯仲要傾無謂嘢，想一個人靜下」，也可自由選擇餐廳，不用遷就同事。

她說不少同事得知她獨自食飯也感驚訝，但事實上公司不只她一個這樣做，「通常知道你一個人食之後就會加句『吓！咁慘』，我覺得唔使對住你地好正喎」。她認為，每天上班已要面對同事多個小時，期望於午飯時間稍作休息，「食lunch都要我social？平時仲so唔夠咩」。

帖文引起不少網民共鳴，認同獨自食飯好處很多，「又唔使就人地食咩，人多又等唔到位」、「其實仲可以慳錢，太多人食一有人提議啲貴嘢就死，自己食自己控制」。亦有認同工作也要有私人空間，即使被人稱為「獨家村」也不介意，「返工8粒鐘朝夕相對住班同事，lunch自己食有無咩問題，畀返我1粒鐘私人空間」、「自己食最唔使煩，又唔使就人，平日已經要就屋企人就朋友就女，休息梗係自己話事最好」。

除了食飯，無人肯換水可能係每個office都會出現嘅問題！有港女日前發文大呻，稱兩名中年男同事「死都唔換水」，看到水機沒水時寧願不飲水也不願出手，狠批對方自私。帖文引起網民共鳴，紛紛大數自己公司的「唔換水」同事行為，直指自私不分男女。

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對於一般打工仔，公司茶水間除了叮飯和裝水，最多也只會與同事閒聊幾句，但最近有網民在連登討論區發帖，分享曾在茶水間看過的奇景，除了零食和汽水任食任飲，茶水間更變成「酒廠」，紅酒、威士忌等應有盡有，讓網民不禁驚歎：「一山還有一山高！」有人則遇到古怪老闆，竟在房內擺放已貼符的劍，或者貼滿離職員工的照片。

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