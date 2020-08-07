台網友驚見「曱甴乾」零食　一查《本草綱目》方知其外敷內服奇效

一般人聽到蟑螂（曱甴），都是避之唯恐不及，更別提要把牠吃下肚，日前有網友發現網上有一款號稱養生滋補的蟑螂乾，本以為只是個梗圖，沒想到實際搜尋，是真的有販售此產品，甚至古書上還記載，有散瘀消結、解毒利尿功能，但儘管再有益處及健康，可怕的外型還是讓網友直呼「真的讓人望之卻步」。

原po在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出一系列蟑螂乾的照片，本以為只是梗圖，好奇去google搜尋，才發現在阿里巴巴或其他購物平台都有販售此商品，而這種製成乾的蟑螂零食，大多品種為美洲大蠊，不只人食用，還有當作大型魚飼料、藥材等用途，甚至多數曬乾後出售給藥商及化粧品公司作為廉價蛋白質來源，蟑螂翅膀上也有某種特殊物質可研發產品（慎入，點擊放大瀏覽）：

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原po補充道，《本草綱目》上記載，蟑螂也有活血的功能，治療毒瘡、利水的作用，古書上也有食用蟑螂的記錄，寫出蟑螂「味鹹、性寒」有散瘀消結、解毒利尿功能，還可治水腫，外用治蛇蟲咬傷。

貼文一出，網友紛紛熱烈討論，大多數的人都覺得噁心，但有網友表示「如果牠有減肥顯著功效或許人們就不會那麼討厭牠了」、「蟑螂本來就是中藥材」、「中藥裡比它噁心的藥材更多」，還有網友問到「比較好奇蟑螂是野生的還是養殖的」。

另外，臉書社團「蝦到家 泰國蝦」也有貼出蟑螂乾照片，並打出三大保證，保證純天然、無添加任何化學產品人工香料及產量穩定，且口感酥脆，配酒一級棒，到貨量不多，真的要搶這珍貴的蟑螂餅乾，貼文一出，也是造成網友轟動。

不過，雖然古書及商家都標榜對身體有益，原po仍指出「以現代醫學觀點來看，蟑螂會傳染疾病的風險也是存在的」，所以想嘗試的民眾還是先衡量成份再食用較好。

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