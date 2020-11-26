馬勒當拿逝世｜2020成時代分隔線　網民嘆：兩個球王過唔到今年！

【馬勒當拿逝世／上帝之手／Hand of God／Diego Maradona】阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）月初接受腦部手術後，兩星期後在家中因為心臟病發而去世，終年60歲。馬勒當拿突然逝世，令不少網民都覺得難以接受，特別是2020年發生的事實在太多，感嘆「2020死咁多名人」。另外亦有網民提到，籃球界球王高比拜仁（Kobe Bryant）亦於年初意外身亡，「兩個球王都過唔到今年」。

馬勒當拿逝世，終年60歲。（新華社）

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馬勒當拿在上月30日（10月30日）才過60大壽，本月初因為出現貧血及脫水，送院後被發現腦部出現硬膜下血腫，由私人醫生操刀清除。醫生稱手術成功，手術後反應亦樂觀，不過馬勒當拿出院兩周後，卻心臟病發去世，終年60歲。馬勒當拿去世後，阿根廷總統宣布全國哀悼3天。

馬勒當拿最經典的一役當然要數1986年世界盃時以「上帝之手」及個人技術攻入兩球，於八強階段以2:1擊敗英格蘭，最後更奪得當屆冠軍及金球獎。（電影《馬勒當拿》劇照）

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馬勒當拿最經典的一役必是1986年世界盃八強賽，當時他以「上帝之手」及個人技術攻入兩球，以2:1擊敗英格蘭，最後更奪得當屆冠軍及金球獎。馬勒當拿於1997年掛靴，於2000年與「宿敵」巴西球王比利雙雙獲選為國際足協世紀球星。他之後分別接任國家隊及球會教練，2010年他曾帶領阿根廷國家隊踢世界盃，但於八強止步。馬勒當拿離世前，是阿根廷甲組聯賽球隊甘拿斯亞教頭。

馬勒當拿的死訊傳到香港之後，不少網民都同樣覺得可惜，連登討論區更有多個帖文悼念這位一代球王▼ ▼ ▼

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籃球界傳奇高比拜仁（Kobe Bryan）於年初因為意外去世，令網民感嘆「兩個球王都過唔到今年」，以下是有關高比拜仁的10件事▼ ▼ ▼

【高比拜仁10件事】傳奇籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）今晨乘直升機墜機身亡，終年41歲，同機全部8名乘客，包括其13歲次女Gianna全部罹難。巨星殞落令萬千球迷為之嘆息，不論你是否NBA觀眾，也會聽過這名字，高比對籃球的熱愛或許為人所知，但以下10件事你又聽過未？（01製圖/資料圖片）