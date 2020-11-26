馬勒當拿逝世｜與黑幫關係密切　女兒嘲私生子多：多3個組足球隊

【馬勒當拿逝世／上帝之手／Hand of God／Diego Maradona】阿根廷一代球王馬勒當拿逝世，享年60歲。這個不是球迷都會聽過的名字，盛載球壇一幕幕傳奇時刻，但他在球場外的人生同樣精彩得如戲劇，一生在爭議聲中打滾，不但與黑道關係微妙，私生子不時有更新數字，多到連親生女兒都笑言「再多些可以組成足球隊」。以下就為大家介紹馬勒當拿在球壇以外的2件軼事。

馬勒當拿逝世，終年60歲。（新華社）

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2019年由英國導演 Asif Kapadia拍攝的紀錄片《世紀球王：馬勒當拿》，回顧了這位球王輝煌燦爛的前半生，以及風光背後的高低跌宕，宣傳海報更寫道，「迭戈‧馬勒當拿：叛逆份子、英雄、騙子、上帝」。

與黑社會關係千絲萬縷

馬勒當拿與黑社會的關係可說是公開的秘密，1984年拿玻里歡迎他的記者會上，一名勇武記者公然提及他與黑幫的關係，質疑馬勒當拿轉會是協助洗黑錢而被驅逐離場。馬勒當拿曾被拍得出席黑社會飯局，當時飯桌上擺放的真槍，他毫不介意，甚至承認出錢聘請黑社會保護自己。另外，他的人生與毒品扯上離不開的關係，曾稱在22歲效力巴塞隆拿時於西班牙已染上毒癮，1996年更說過「我曾經、現在、一直都是沉溺毒品的人」。

女人與私生子們

馬勒當拿人生充滿爭議，私生活同樣混亂，他1984年與青梅竹馬的女友Claudia Villafañe結婚，亦是其唯一妻子，惟婚姻只維持20年就告終，兩人育有2個女兒。不過其間亦有與他人發展婚外情，更令對方懷孕生下2個兒子，但敢做不敢認下，直至30年後，馬勒當拿才承認私生子Diego Junior的身份。

另外馬勒當拿2019年曾經公開承認，在古巴都有3名私生子，分別由兩名女人所生，因此連其女兒都嘲諷爸爸：「多3個人就可以組成11人足球隊了，你做得到的！」

同場加映：馬勒當拿逝世｜窮小子變世紀球王家鄉封神 護士偷血瓶放教堂供奉👇👇👇

馬勒當拿出生地阿根廷有屬於球王的教堂，有向他祈求的禱文。（網上圖片）

雖然私生活失控，但在其出生地阿根廷，國民仍然視他為「神」一般，有屬於球王的教堂，有向他祈求的禱文，同樣稱呼大家為「弟兄」，信眾表示「天主教有耶穌，穆斯林有穆罕穆德，阿根廷有馬勒當拿」，他們更設立了馬勒當拿十誡，讓信眾牢牢遵守，內容如下▼▼▼

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馬勒當拿最經典的一役當然要數1986年世界盃時以「上帝之手」及個人技術攻入兩球，於八強階段以2:1擊敗英格蘭，最後更奪得當屆冠軍及金球獎。（電影《馬勒當拿》劇照）

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籃球界傳奇高比拜仁（Kobe Bryan）於年初因為意外去世，令網民感嘆「兩個球王都過唔到今年」，以下是有關高比拜仁的10件事▼ ▼ ▼

【高比拜仁10件事】傳奇籃球巨星高比拜仁（Kobe Bryant）今晨乘直升機墜機身亡，終年41歲，同機全部8名乘客，包括其13歲次女Gianna全部罹難。巨星殞落令萬千球迷為之嘆息，不論你是否NBA觀眾，也會聽過這名字，高比對籃球的熱愛或許為人所知，但以下10件事你又聽過未？（01製圖/資料圖片）