22歲女誘「車資肉償」　司機「聖人式」拒絕直駛派出所：她太醜

【滴滴出行／車資肉償】乘車付費理所當然，但內地1名滴滴車司機早前妙齡女乘客時，對方竟然提出用「身體」付車資，司機面對誘惑卻「聖人式」拒絕，當場報案更將車直駛到派出所。當地警方調查後發現，該名22歲女子來原來已有3次同類紀錄，更設下圈套勒索中計司機，今次司機卻因1個原因拒絕，反而得保平安。涉事女子事後已被刑事拘留。

被捕的楊女辯稱不是自己拒絕付款，反指是姓王男司機主動提出不用付，還要求跟她做朋友。（短片截圖）

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警方表示，涉事女乘客姓楊，22歲，「車資肉償」是她慣用的詐騙手段，她經常穿着暴露在深夜叫車，到達目的地後拒付車資，更試圖用引誘司機接受用身體來償還車費，若司機應允，她便會以此為脅，事後勒索金錢。

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楊女則辯稱不是自己拒絕付款，反指是姓王男司機主動提出不用付，還要求跟她做朋友。但由於女子前科累累，警方並未採信其說詞，並仍依法將她刑事拘留。

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