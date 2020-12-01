盆栽竟然變咗棵「樹」　愈長愈大怕壓爛地板跌落下層台網友急求助

許多人喜愛在家裡照顧植物盆栽，但當盆栽長太好時，也可能帶來麻煩。PTT一名網友便貼出家中的盆栽圖，詢問「家裡頂樓有這顆該怎麼處理」，原來家中長年種植的盆栽長太好，成為高一層樓的龐然巨物，也讓整個陽台宛若電影中的異世界。

該網友表示，老家是自己蓋的四層樓30幾年老屋。該盆栽是他出生時爸爸抱回來，之後一路換盆到現在，因為已經沒有容器裝得下，只好在下面墊一層鐵板、再加鋪一些土。原本想說這樣應該活不太久，沒想到最近詢問，植物竟然還活著。

而從原PO貼的圖看來，該植物不但根部肥厚，大小也是其他盆栽的數十倍大，高度看起來比一個成年人還高……

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由於植物的下方有臥室有客廳，網友很擔心哪天樓板撐不住，一次掉到一樓，和爸爸討論，他又不想處理，只好上網來問「該怎麼說服老人家？植物園會收這種盆栽嗎？」

網友們則驚嘆「這顆植物看起來已經長大成精了、「一個盆栽養到變成這樣也是很厲害」、「這顆很漂亮，應該很多人想買」。也有網友表示原PO不用急著搬「根沒有長到樓地板裡面就沒關係，正常房屋結構沒那麼脆弱」、「怕撐不住就搬角落，結構比較強」、「不要往牆外長都還好」。

還有很多網友好奇這到底是什麼植物，原貼文網友表示不清楚，但有網友幫忙回答「這是酒瓶蘭，蠻常見的，但很少長這麼大」。

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