【另類奇職】無懼蛇咬蜂螫　獨留森林百日　植物獵人：我終生不娶

台灣南投人洪信介，今年45歲，他從事著全台灣最危險的工作：植物獵人。每年至少有100天獨自在森林裏，負責採集瀕危植物，帶回保種中心培育，隨時可能被毒蛇咬、從4、5層高的樹上摔下來……

植物獵人洪信介。（一条）

儘管只有初中學歷，還曾偷盜植物賣錢，洪信介卻與一群碩士生、博士生一起工作，還被同事們稱為「介神」。很多植物學家想做又做不到的事，他通通包辦了：他能輕松地從一棵樹跳到另一棵樹，眼睛跟掃描儀一樣，能一眼就識別出各種植物的種類、狀態。

阿介一直沒結婚，以後也不想結婚：「結婚是要負責的，我太愛采集植物了，有一天我絕對是死在山裏的那個人。」

編輯：倪蒹葭／一条

植物獵人洪信介

台灣屏東縣高樹鄉，有世界上最大的熱帶植物保種中心——辜嚴倬雲植物保種中心。這裡總共收藏了32587種植物，台灣目前有記錄的植物，不過5000多種而已，這裡的蘭花、苔蘚、秋海棠等植物都是世界第一豐富。

45歲的阿介，已經在這裏工作了一年多，是保種中心最特別的研究助理和植物獵人。

我們見到阿介的時候，他正帶著老花眼鏡在24攝氏度的恒溫冷房裏檢查植物。之前的半個月，他都待在沒有手機訊號的荒野做採集。全球熱帶植物的棲息地被嚴重破壞，阿介從森林帶回了很多瀕危植物，讓它們好好活在保種中心。阿介的同事們學歷都很高，基本都是碩士、博士，阿介自己卻只有初中畢業。但保種中心的同事們都很佩服他，還給他取了個綽號「介神」。

我們見到阿介的時候，他正帶著老花眼鏡在24攝氏度的恒溫冷房裏。（一条）

這首先是因為，很多植物學家做不到的事情，阿介都能做到。為了採集，他爬上過幾千棵4、5層樓高的樹，能輕鬆地從一棵樹跳到另一棵樹。

為了採集，他爬上過幾千棵4、5層樓高的樹，能輕鬆地從一棵樹跳到另一棵樹。（一条）

保種中心的執行長李家維教授說，看到阿介爬上當地土著都不敢爬上去的大樹、摘下馬尾杉、纏繞在身上的時候，就像看到了西方幾百年到熱帶叢林探險的植物獵人。來這裏工作的第一年，阿介就採集了1500種瀕危的植物，制作了15000份標本，成為台灣採集海外標本最多的人。

從偷盜植物賣錢，到愛植物如命

阿介從小就喜歡在外面到處採植物，然後帶回家種。17歲那年，他遇到了一位蘭花商人，賣出了幾株報穗蘭，賺來的錢在當時能買到一輛新的機車。嘗到甜頭後，家裏並不富裕的阿介，從此就開始偷採植物來賣錢，為了采野生蘭花，深山也去、懸崖峭壁也上。植物採得越多，阿介就越喜歡這些生在野地裏的花花草草。為了了解植物叫什麽名字、長在哪裡，他在床頭和洗手間都放滿了植物圖鑒，他甚至能整本整本背下來。阿介開始慢慢抵觸賣植物這件事，「怎麽說也是親手採的，我捨不得。」

2009年，在台灣東部的小蘭嶼島做資源調查時，阿介找到了一種稀有的蘭花，叫做「桃紅蝴蝶蘭」，這是一種被認為已經絕跡的物種。當時有商人出價5萬塊台幣求購，阿介就是不放手。後來，他把這株蘭花捐贈給了保種中心，因為保種中心有能力可以繁殖。

「大部分人對植物是看利用價值，比方說有觀賞性、有用途的，我只想知道它是什麽東西、什麽時候開花結果。因為沒辦法控制找植物的慾望，所以就一直採集，不去想賺錢的事情了。」2005年，阿介租下了一個9000㎡的園子來養植物，最多時有3000多種，每個月光電費就要6萬台幣（折合港幣約15200元），他只能到處打零工，賺的錢都拿來養植物，有時候自己都沒錢吃飯。

44歲找到人生第一份穩定工作

23歲退伍之後，阿介打過各種零工，比如景觀工程、古跡修復、森林資源調查，但一直都沒有穩定下來。終於在44歲那年，他找到了人生第一份穩定的工作，成為辜嚴倬雲熱帶植物保種中心的植物獵人。獲得這份工作的契機，是一個叫做「所羅門計劃」的項目。南太平洋的所羅門群島有非常豐富的熱帶植物，雨林開發後，植物將逐漸失去了棲息地。保種中心想盡可能地把這些植物帶回來，種植保育。

項目開始的最初兩年，阿介就被保種中心的朋友推薦參加，但因為只有初中學歷，被國際合作基金會拒絕了兩次。後來，由於團隊採集植物的數量實在無法令人滿意，於是朋友就想辦法讓阿介加入了，沒想到第一年，阿介個人的採集量就已經超過團隊所有人的一半。

「我站在樹上根本是和平地一樣，我能一邊走路，一邊掃描，像掃描機一樣，開花的、結果的、長孢子的，我一目了然，不會採到重覆的植物」。

於是，保種中心的執行長李家維教授，就邀請阿介正式加入保種中心，「阿介對台灣的原野很熟悉——偏遠的島嶼、高山的森林，他都清楚地知道哪些物種長在什麼地方。他最合適來找瀕臨滅絕、很少人見到的物種，來做第一線的搶救工作」。

阿介對台灣的原野很熟悉——偏遠的島嶼、高山的森林，他都清楚地知道哪些物種長在什麽地方。他最合適來找瀕臨滅絕、很少人見到的物種，來做第一線的搶救工作。（一条）

全台灣最辛苦、最危險的工作

植物獵人，可能是全台灣最辛苦、最危險的工作。阿介每年大概有100多天都在森林裏。在我們拜訪阿介的前一個月，他在蘭嶼采集時被毒蛇咬了，他就自己用水沖洗傷口，然後走出山林，騎摩托車去衛生所就醫，全程都是一個人。

阿介現在的工作主要是兩部分，一是採集瀕危的植物，帶回來種，二是採標本，記錄一個環境有什麽植物，才能保護這個環境。保種中心的植物標簽統一是白色，只有阿介的標簽是橘紅色，因為阿介希望能一眼看到自己採回來的植物，知道別人有沒有好好照顧。

遇到虎頭蜂的攻擊。（一条）

如果上山3天，通常要背20公斤行李，採集好植物下山，負重就有40公斤。每天傍晚還要找地方紮營，處理植物。因為標本越早烘幹品質越好，阿介通常都是處理到12點多，甚至2點，隔天繼續爬山、採集。在山裏根本沒有指示牌，很容易迷路。最開始迷路的幾次，阿介哭慘了，之後就習慣了。對阿介來說，在森林裏永遠不會挨餓，很多植物、昆蟲可以吃，即使在下雨天，只需要一張紙巾，他就可以生起一堆火。

阿介說，最驚險的一次經歷，是去蘭嶼採集一棵雅美萬代蘭。它長在懸崖峭壁上，陡峭程度是90度，上去花了一小時，下來也花了一小時。「最難的是怎麽下來，我在最高點那裏看了很久，抽了五六根香煙有吧，才鼓足勇氣。」

雅美萬代蘭嚴重瀕臨滅絕，全世界僅剩二三十棵，阿介說這一棵應該是最容易採，剩下的除了飛鳥以外，可能沒有哺乳動物能夠採到。

雅美萬代蘭。（一条）

阿介一直沒有結婚：

結婚是要負責的，我太愛採集植物了，我經常在想，有一天我絕對是死在山裏的那個人。

41歲時讀高中，跟17歲的孩子做同學

阿介也有不服氣的時候，當因為學歷太低被「所羅門計劃」拒絕時，他下決心報名了夜校園藝科，相當於高中，想要重新開始讀書。當時的阿介已經41歲，同學都是16、17歲的孩子，他要穿高中制服、背書包，請假還要有家長批復。雖然阿介聽課是百分百的認真，但3年級的時候還是休學了。

「我真的對數字沒概念，更不是讀書的料，所以我這輩子成為不了植物學家了，我用所有的能力去幫助他們，好好記錄清楚採集的標本，提供一手資訊，這才是我能做到的事。」

阿介一直沒有結婚。（一条）

這段「高齡讀書」的經歷讓阿介發展出了另外一個技能。因為上課的時候，同學們非常吵鬧，被吵得受不了的時候，他開始畫植物描圖，這樣就能夠平靜下來。阿介覺得，在眼睛老花之前，他還可以從一棵樹跳到另一棵樹。如果老了沒辦法爬山，那他就考慮要成為一名畫植物描圖的畫家。

「一直找不到的植物永遠都在我的腦中裏面，會一直想要去找。那個形態，甚至不用看照片我都可以畫得很漂亮。」

一個人在山裡的時候，感覺到自己最富有

熱帶植物的棲息地其實一直不斷在被破壞，據保守估計，三分之一的植物物種會在本世紀末消失，保種中心的工作就是和它們滅絕的速度賽跑，將它們帶回來照顧，留存住地球上的生物多樣性。阿介說，之前的採集，更多是滿足個人的慾望，也弄死了很多植物，罪孽深重，但現在可以放心採集，保種中心有台灣最好的照顧條件。

保種中心目前正在進行「百種興盛」計劃，先選出一批采集回來的瀕危植物，期待在3年內，增殖為100至1000株，然後移植回原棲地，或者世界各個主要的植物園。將來人類如果要重建一個被摧毀的生態系，這些植物就能派上用場。因為植物保住了，才能夠奢談動物和其他資源。活體和標本之外，阿介也解剖出植物的器官，放進零下196度的液態氮，瞬間冷凍，完整保留住植物的基因，留給下一代的科學家。

把植物器官放進液態氮。（一条）

我覺得森林裏面是最適合我，有一種又夢幻，又富有的感覺，在社會中，我是很窮困潦倒的，可是到了森林裏面，這些平常人看不到的東西，就好像是我的收藏一樣，我會把它幻想成是我的東西，想像一棵三千年的樹是我的，所以我非常的富有。 阿介

我覺得森林裏面是最適合我，有一種又夢幻，又富有的感覺（一条）

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