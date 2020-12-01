跨性別網紅曾說「絕不變性」卻突反口？小A辣動刀只因媽媽這句話

跨性別網紅小A辣在今年10月接受變性手術，把自己的身體改變為女人，終於一圓多年來的夢想。他公開消息後，收到的留言有支持也有辱罵，30日透過臉書發文，暢談從小到大的心路歷程，坦言這些年來曾經被欺凌、曾經自我懷疑，還因為怕媽媽難過而說謊，結果反而讓彼此都難過。

小A辣透露，其實從幼稚園時期就發現自己跟其他小男生不一樣：「我看到男孩子會害羞，反而跟女孩子都玩在一起。」他升中之後，因為是同學眼中的「娘娘腔」，整整三年都飽受欺負，過得相當不快樂，上高中害怕再受傷害，甚至選擇自我封閉，半夜不睡覺打遊戲、白天去學校就睡覺，完全不跟同學打交道，就怕性向曝光後會再被欺負。

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所幸，小A辣上大學之後開始外宿，不用顧忌家人的看法，也因為沒有髮禁而留起長髮，被同學鼓勵「這麼清秀，扮女生一定很好看」，這才終於能夠開心地做自己。後來收到兵單，他為了確認自己到底想當男人還是女人，放棄申請性別認同障礙，乖乖進入軍中，本來以為會被欺負，誰料因為同時具備對男生的了解和女性細膩心理，反而特別受寵，軍中生活意外讓他變得更女性化，也了解了自己內心想要的性別。

儘管如此，小A辣多年前以女裝造型走紅之後，還是曾多次昧著真實想法，對媒體、粉絲堅稱「絕不變性」。他坦言，當時很在意媽媽的想法，怕說出實話會讓對方想不開：「結果痛苦的是我自己，我也傷害了她對我的信任。」加上小A辣的爸爸在2017年拔牙後細菌感染過世，使得媽媽更不能接受兒子去動變性手術。

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不過，這三年來，小A辣不斷地跟媽媽溝通，最後終於得到對方的認同：「她也說了，人生是我自己的，自己要過得開心，不要後悔就好。」小A辣現在如願變性成女人，也學會在發言時給自己留點空間，不直接把將來的可能性說死，笑說不然又要打自己的臉：「如今我終於知道自己要的是什麼，自己想要成為什麼樣的樣子，現在的我很開心很自在，祝福每個想要做自己的人都可以如願以償。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】