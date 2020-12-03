韓樂天職員阻導盲犬進入　訓練員慘捱罵到喊　公司道歉再惹民憤

導盲犬是視障人士的好拍檔，但牠們必須經過訓練才能「出任務」。韓國連鎖百貨公司「樂天」蠶室分店日前傳出職員大聲呼喝導盲幼犬及訓練員一事，立即引發軒然大波，不少人炮轟職員欠缺基本知識，雖然公司事後發聲明道歉，承諾將加強員工培訓，惟網民「未收貨」，要求涉事職員親自向訓練員致歉。

樂天蠶室分店有職員拒絕導盲犬與訓練員進入，做法引發網民怒轟。（IG「fashionin_parispark」）

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有韓國網民上月29日在社交網站發文，稱目睹樂天蠶室分店的職員於大庭廣眾之下，喝止正在帶領導盲犬的訓練員（亦稱「Puppy Walker」）在店內行走。網民指事發時有2名職員在場，其中1人非常生氣地質疑訓練員，大罵道「又不是殘疾人士，怎能把小狗帶進來呢？」，又形容職員刻意提高聲線，以不友善的眼神和語氣責備。

帖文指出，正接受訓練的小狗因感到不安，一直咬着狗繩，作為訓練員的女子也都哭了。發帖者不滿表示，「入口處都容許（小狗）進入了，中間出了什麼問題，是不是應該先鄭重地說明呢？一定要在所有人都看到的工作空間內說明嗎」，並指當時在場的女兒也被嚇倒，退後一步大哭。

發帖者在文中寄語，希望公眾能更了解導盲犬，讓社會有更多空間包容幫助視障人士的小狗，包括正接受訓練的幼犬。帖文一出立即引來網民炮轟，樂天在事發翌日（30日）發道歉聲明，承認未有考慮導盲幼犬和訓練員的立場，承諾加強員工相關培訓，日後不會再發生同類事件。

韓國樂天在事發翌日發道歉聲明，但不少網民留言批評沒有誠意，要求涉事職員出面回應。（IG「lottemart_kr」）

然而，部份網民仍不滿樂天超市的回應，留言批評「這寫的是道歉信嗎？ 」、「請那位店員好好回應一下」、「道歉信是5分鐘就寫完了嗎？」，怒轟公司回應誠意欠奉。

據韓媒報道，韓國導盲幼犬從7周大開始便會委托予一般家庭，繼續1年的社交訓練；韓國《殘障人士福利法》亦規定，當飼主帶着有助行犬標誌的犬隻乘搭公眾交通工具，或進入公共場所、住宿設施、食肆等地方，相關人士除有正當理由外不得拒絕其入內，否則可罰款不多於300萬韓圜（約2萬港元）。

同場加映：山西省公安廳交通警察總隊新聞中心女職員「莉姐」（化名）為了體驗盲人生活，曾帶着導盲犬乘坐巴士，未料被司機拒載，車上乘客出言謾罵。導盲犬的主人表示，愛犬每次在外面受委屈，回家後情緒都很低落▼▼▼

（01製圖）