與陌生人共浴、返學着校服…10個令歐美遊客大受衝擊的日本文化！

在外國人來看，日本文化充滿了不可思議的事情。來到日本的外國人覺得最不解的事是什麽？我們向住在日本的美國友人訪問她來到日本後受到的文化衝擊有哪些。 這次我們採訪的是非常喜歡日本的33歲美國女性。她來自美國一個自然資源豐富的小鎮，剛到日本的時候因爲各種文化差距而經常感到驚訝。 她所感受到的日本及美國文化之間的差距，比如吃飯的禮儀、時尚的差異等等，接下來我們選出10個不一樣的地方介紹。

按圖率先睇美國人在日本受到的10大文化衝擊，下文有更詳盡解釋▼

+ 7 + 6 + 5

1. 日本獨有的美食口味和名字都很奇怪！

最容易感受到文化衝擊的果然還是美食。雖然日本也深受美國飲食文化的影響，但有很多都是經過改變的，所以美國人常常會覺得有很多不同。

「雖然麥當勞的味道是一樣的，但是還有賣一些抹茶味奶昔、抹茶味麥旋風等日本獨創的東西，覺得很有意思。萬聖節推出的加了南瓜醬和朱古力醬的薯條，在美國是不可能有的。日本的小吃點心、朱古力都很獨特，特別是Kit Kat，種類很多，買來送人絕對會被喜歡所以經常買。不過最吃驚的是pocky餅乾的名字。“man’s pocky”是什麽？爲什麽叫這個名字？難道有男人專用的pocky餅乾？我到現在都不太明白。」

日本獨有的美食口味和名字都很奇怪（POCKY官方網站）

2. 爲什麽日本的花生醬是甜的？

「花生醬竟然是甜的!美國的一點也不甜，要説的話也是鹹，一般都是搭配別的甜口味的醬一起吃。美國人喜歡又甜又鹹的味道，所以加了焦糖味的爆谷和鹹花生的零食非常受歡迎。冬甩上淋著糖漿放上煙肉也非常流行。」

3. 給小費被拒絕覺得很震驚

「第一次去日本餐廳的時候，店員不收小費這點讓我覺得很吃驚。好幾次要給服務員小費都被拒絕了，服務員看上去好像覺得很困擾。在美國的餐廳一般都要略表心意給一點，所以被拒絕還是有點震驚。相反在美國，覺得外國人不給小費是很不可思議的。侍應的工資很低，給太少也會覺得侍應很可憐。」

日本服務員不收小費（IG@unity_eric）

4. 爲什麽只有「均碼」？

可能正因爲是女性，所以覺得很不可思議的地方非常多。

「衣服的尺碼總是很讓人困惑。爲什麽日本只有『均碼』？或者説，『均碼』到底是什麽意思？！（笑）雖説是不分大小，但是又不是全部人都穿得下，所以還不如好好地把尺寸寫上更貼心。美國雖説確實聚集著各種各樣的人種，不過衣服尺寸還是分得很細的。尤其是褲子，不只有S、M、L碼，還有更多尺碼，所以像GAP這樣的店能有更多就好了。」

5. 日本很安全！但是女性也有點缺少防備意識

「日本比紐約等地方的地下鐵安全這點很值得慶幸。有時候不知不覺就會喝酒喝到很晚。在美國喝了酒還一個人走回家是絕對不行的。而在日本，常常能看到夜裡獨自走路的女性，有的在聽音樂，有的邊玩手機邊走。在我住的地方，連在停車場走路人們都覺得是很危險的，所以剛到日本的時候覺得很驚訝。」

在日本，常常能看到夜裡獨自走路的女性，有的在聽音樂，有的邊玩手機邊走。（Unsplash/Alex Knight）

6. 能讓別人看到自己的裸體，太難以置信了！

「溫泉文化和澡堂文化我到現在還無法習慣。美國人意外的害羞，他們並不想讓不認識的人看到自己的裸體，連跟自己媽媽一起浸都會覺得不好意思，也沒有小時候和父母、兄弟姐妹一起洗澡的記憶。雖説也會和孩子一起浸溫泉或者去澡堂，但是還是會擔心隱私問題。真的不想讓不認識的人看到孩子的裸體。女澡堂有小男孩是很難以理解的，男澡堂有小女孩那就更不可思議了。」

相關圖輯：同日本人道別唔好亂用「莎喲娜啦」！一文睇清日文道別常用說法▼

+ 8 + 7 + 6

7. 日本的廁所，其實很髒！？

「雖然經常聽到很多人說日本的廁所很乾净，但是真的是這樣嗎？個人覺得乾净的廁所和髒的廁所差距還是很大的。我個人比起廁所本身，更在意洗手的地方。有很多地方居然沒有洗手乳，一般如果知道那裡沒有洗手乳的話，我就不上那個廁所了。」

在日本，乾净的廁所和髒的廁所差距還是很大的。（TOTO USA）

8. 好羡慕日本有制服！

「日本的學校有制服這點很不錯，因爲真希望不要拿衣服來比較。美國很多高中都是穿便服，很容易根據服裝看出家庭的貧富差距。有校服的幾乎都是私立學校，在那兒上學的都是交得起高昂學費的富家子弟。所以在美國，穿校服的學生總會讓人聯想到私立學校的富家子弟。」

9. 日本人工作太駁命了！

「爲什麽感冒了還要拼命工作？不帶口罩，在電車裡咳嗽的上班族，讓人感到困惑，希望不要這樣。在美國，感冒了就要好了再去上班，這是禮貌。不過説到底還是因爲工作不用像日本這麽拼，日本的勞動時間太長了。而且，女性既要工作還要負責家事，太辛苦了。男人只要去工作就可以了這樣的風氣還殘留著，真希望能快點實現男女平等。」

日本人工作太拼了！（《我要準時下班》劇照）

10. 即使是在這裡日本人也很禮貌！

最後說的是，在意想不到的地方也感受到了日本人的不可思議。那就是音樂會現場！

「當歌曲結束樂團成員説話的時候，日本人都安靜地聽著。如果是美國人這樣一定會覺得很不搭。在美國即使主持人開始説話氣氛還是一直很熱烈，所以外國藝人來日本活動都會被日本人的安靜程度嚇到，這可能也是讓他們覺得得不斷鼓舞大家熱情一點的原因之一吧。」

以上就是即使生活在日本的日本人也可能不會注意到的不可思議的事情。你認爲説得有道理的有幾個呢？

【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載，如對日本旅遊有興趣，歡迎前往查看更多資訊。】

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