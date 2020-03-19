【新冠肺炎】袁國勇：內地菜巿場易成疫症溫床　狗隻感染機會微

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續，港大微生物學系講座教授袁國勇周三（18日）接受深圳衛視訪問，他稱，內地暫時仍未有很好的法例去管制菜市場衛生環境，因此很可能成為疫症的溫床；他又認為早前確診的馬主周巧兒，其寵物松鼠狗的死因未必與新型冠狀病毒有關。

香港周三破紀錄單日增加25宗確診，只有3宗屬本地個案，其餘22宗均是外地回港或有外遊史。袁國勇表示，近期市民最擔心的可能是被傳染，而他最擔心的是從英國、歐洲、美國等地回來的香港學生，會否帶回病毒引起另一波疫情爆發，「所以現在最煩惱的是，該如何隔離他們才最合適，因為實在沒有那麼多地方進行隔離，我們仍在想辦法，例如是否要幫他們做測試等。」

袁國勇指出，人類對野生動物身上的病毒從來無適應過，因此當野生動物的病毒進入人體時通常會產生很大傷害。他稱，全球多個國家存在傳染鏈，即使採取圍堵措施也無法完全截斷，因此病毒不可能完全消失，而目前全球估計僅0.1%人口免疫，直到70%人口有抗體，病毒在全球才會變得難以傳播。

科學家最重要是面對真相

袁國勇強調，無時無刻都在想如何壓制疫情，應對新傳染病，最重要是找到方法，令死亡個案減至最少。他承認開頭有做得不好的地方，當有人拉響警報，先不要判斷不會人傳人，要當做會人傳人來處理，才能有效阻止疫情的擴散，而作為科學家最重要是面對真相，不要迴避真實。

對於內地濫食野生動物的問題，袁國勇表示，相信人大通過立法禁止食用野生動物，認真落實便能有效改變人民的習慣，但暫時仍未見有很好的法例去管制菜市場的衛生環境，「當菜市場遍地水漬，遍地家禽的糞便，又臭又有老鼠還有垃圾的時候，這就成為了一個疫症的溫床。」

早前確診的馬主周巧兒，其寵物松鼠狗曾呈低程度感染並於周一（16日）離世，袁國勇認為，該隻寵物犬的死因未必與新型冠狀病毒有關，因為當時檢測後發現其病毒數量非常低，證明病毒仍未適應在狗隻身上生存；而他曾在實驗室用狗隻細胞系做實驗，亦發現新型冠狀病毒無法感染狗隻。

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