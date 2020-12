英女模遭「標參」險淪性奴　被質疑假綁架真炒作　CCTV片成關鍵

2017年一名年青貌美的英國女模艾琳(Chloe Ayling)在米蘭突遭兩人綁架,組織聲稱若不支付近280萬港元,就將她當作性奴在暗網拍賣,但在沒有支付贖金的情況下,6日後離奇現身,女模辯稱其中一名綁匪拜倒其石榴裙下安排逃走,過程曲折離奇,不但引來民眾獵奇關注,而且令到警方積極調查,但驚揭案中有案,警方發現女模被綁期間曾與該名綁匪親密逛街,綁匪被捕上庭時更稱,整件事是女模自編自導自演製造話題,但警方找不到相關證據,兩匪最終被判入獄16年,但案件到底是綁架抑或炒作,相信只有當事人才知道,但唯一肯定的是女模因案件而成名。

艾琳接受完意大利警方的筆錄後返回倫敦,因案件而聲名大噪,包括在母親家中後花園接受媒體訪問,當時她身穿低胸上衣及短褲,令民眾質疑其表現不似剛剛經歷完綁架的肉參。 (影片截圖)

YouTube頻道「海森堡HEISENBERG」一向詳述古今中外奇案經過,今次案件發生在2017年7月11日,當年20歲的艾琳(Chloe Ayling)在經理人的安排下,獨自前往米蘭拍攝,原定即日完成工作乘搭飛機返回英國,但其母親在機場等候數小時,仍不見愛女蹤影,而且無法聯絡她,於是致電其經理人了解,經理人聯絡涉事影棚,發現整個工作純粹虛構,包括邀請人兼攝影師安德烈.拉齊奧(Andre Lazio)亦是假名,翌日經理人更收到一封勒索電郵,一個名叫「黑死病組織」聲稱綁架艾琳,要求4日內支付30萬歐元贖金,經折算近280萬港元,否則將肉參當作性奴在暗網拍賣,同時附上暗網拍賣資訊,以及一張艾琳被注射鎮定劑的照片,其身上有一張該組織的宣傳手冊。

經理人立即致電英國駐米蘭領事館求助,意大利警方前往艾琳原定工作地方,發現根本沒有攝影室,但在場找到相信屬於艾琳的衣服,事發6天後、即是2017年7月17日,艾琳離奇出現在英國駐米蘭領事館,一個名叫希爾伯(Lukasz Herba)的男子被發現鬼祟偷望,隨即被帶到警局協助調查,最終證實他是綁匪之一,警方隨後亦拘捕另一名同黨、希爾伯的胞兄。

希爾伯出庭受審時辯稱,事件全是艾琳自編自導自演出來,目的在媒體面前製造話題,但警方找不到相關證據,希爾伯兄弟最終被判入獄16年。( 影片截圖)

艾琳在意大利警局逗留12小時,嘗試還原事件真相,以及解釋為何在沒有支付贖金下獲釋,她聲稱案發當日前往「攝影室」,但大門深鎖,無人出來接待,於是致電安德烈,對方稱安德烈暫時不在工作室,叫她直接進門,但艾琳回覆工作室已經鎖門,無法自行進入,對方續稱她可能走錯地方,艾琳一手持手機,另一隻手拖篋,在街上尋找工作室,但突然被兩名戴面具的男子挾持,並向她注射不知名藥物。

當她恢復意識時,發現自己在一架車輛的車尾箱內,雖然不斷高呼求救,但都無人理會,停車後才發現自己被帶到農舍內,對方更自稱是黑死病組織成員,將會要求其親友交出30萬歐元贖金,但兩天後,組織發現她正養育一名2歲兒子,其中一名綁匪希爾伯與她交涉,聲稱組織「盜亦有道」,今次「行動」違反他們不綁架人母的原則,雙方經溝通後,希爾伯決定「改過自新」,聲稱想脫離組織,將艾琳救出去,但事成後要送給他價值5萬歐元、即是約46萬港元的比特幣,最終艾琳在希爾伯的幫助下安全逃走。

因案件而聲名大噪的艾琳事後返回倫敦,曾在自己母親家中後花園接受媒體訪問,當時她身穿低胸上衣及短褲,和小狗嬉戲,艾琳更打算在新經理人的安排下,將自身被綁架的經歷出版成書,外界不禁質疑她極速擺脫陰影,準備重新出發賺錢。

意大利翻查閉路電視片段,發現艾琳曾與希爾伯手牽手逛街,表現親密,引來民眾質疑所謂綁架案其實是艾琳的炒作手段。 (影片截圖)

意大利警方則根據艾琳口供,翻查她與綁匪可能曾經現身而被「天眼」拍到的片段,發現艾琳被綁架期間曾與希爾伯手牽手逛街,包括到運動品牌店購物,表現親密,目擊者指出兩人當時有說有笑,貌似一對情侶,片段曝光後,引來民眾質疑所謂綁架案只是艾琳的炒作手段。

面對群情洶湧,艾琳解釋綁架期間留意到希爾伯對自己有好感,於是討好對方,甚至應其提議,睡在同一張床,至於逛街時為何她不會呼救或報警,她稱希爾伯表示當時附近正有組織成員嚴密監視,所以她不敢高聲求救。

但其解釋及後被希爾伯否定,2018年2月,希爾伯出庭受審時辯稱,根本沒有綁架案,事件全是艾琳根據一套電影自編自導自演出來,目的在媒體面前製造話題,亦沒有黑死病組織,從頭到尾只有希爾伯、其胞兄及艾琳共三人參與。

對於安排工作變成「綁架」,艾琳前經理人事後亦表示,2017年4月,化名安德烈的希爾伯曾邀請他們到巴黎拍攝,事前對方更預支2000英磅、即是約2萬港元,但因巴黎當時發生恐怖襲擊,工作不了了之,直至7月,安德烈再提出邀請,前經理人見到安德烈與艾琳數年前已經是facebook好友,才放心讓她自行前往米蘭。

被指「假綁架、真炒作」,艾琳出席電視節目時反駁,當時自己經過12小時筆錄,實在沒有精神,所以一時忘記向警方交代曾和希爾伯一起逛街,若交代事件,恐怕要再面對數小時筆錄,更指真相「遲早會水落石出」(It will come out in the end)。

警方事後化驗艾琳的頭髮,證實有麻醉劑,其身上有針洞,調查艾琳及希爾伯的對話紀錄,沒有發現與綁架案有關的線索,至2018年6月,希爾伯兄弟被判監禁16年,當中希爾伯考慮上訴,仍然堅稱艾琳說謊。

