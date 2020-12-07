英女模遭「標參」險淪性奴　被質疑假綁架真炒作　CCTV片成關鍵

2017年一名年青貌美的英國女模艾琳（Chloe Ayling）在米蘭突遭兩人綁架，組織聲稱若不支付近280萬港元，就將她當作性奴在暗網拍賣，但在沒有支付贖金的情況下，6日後離奇現身，女模辯稱其中一名綁匪拜倒其石榴裙下安排逃走，過程曲折離奇，不但引來民眾獵奇關注，而且令到警方積極調查，但驚揭案中有案，警方發現女模被綁期間曾與該名綁匪親密逛街，綁匪被捕上庭時更稱，整件事是女模自編自導自演製造話題，但警方找不到相關證據，兩匪最終被判入獄16年，但案件到底是綁架抑或炒作，相信只有當事人才知道，但唯一肯定的是女模因案件而成名。

艾琳接受完意大利警方的筆錄後返回倫敦，因案件而聲名大噪，包括在母親家中後花園接受媒體訪問，當時她身穿低胸上衣及短褲，令民眾質疑其表現不似剛剛經歷完綁架的肉參。 （影片截圖）

YouTube頻道「海森堡HEISENBERG」一向詳述古今中外奇案經過，今次案件發生在2017年7月11日，當年20歲的艾琳（Chloe Ayling）在經理人的安排下，獨自前往米蘭拍攝，原定即日完成工作乘搭飛機返回英國，但其母親在機場等候數小時，仍不見愛女蹤影，而且無法聯絡她，於是致電其經理人了解，經理人聯絡涉事影棚，發現整個工作純粹虛構，包括邀請人兼攝影師安德烈．拉齊奧（Andre Lazio）亦是假名，翌日經理人更收到一封勒索電郵，一個名叫「黑死病組織」聲稱綁架艾琳，要求4日內支付30萬歐元贖金，經折算近280萬港元，否則將肉參當作性奴在暗網拍賣，同時附上暗網拍賣資訊，以及一張艾琳被注射鎮定劑的照片，其身上有一張該組織的宣傳手冊。

經理人立即致電英國駐米蘭領事館求助，意大利警方前往艾琳原定工作地方，發現根本沒有攝影室，但在場找到相信屬於艾琳的衣服，事發6天後、即是2017年7月17日，艾琳離奇出現在英國駐米蘭領事館，一個名叫希爾伯（Lukasz Herba）的男子被發現鬼祟偷望，隨即被帶到警局協助調查，最終證實他是綁匪之一，警方隨後亦拘捕另一名同黨、希爾伯的胞兄。

希爾伯出庭受審時辯稱，事件全是艾琳自編自導自演出來，目的在媒體面前製造話題，但警方找不到相關證據，希爾伯兄弟最終被判入獄16年。（ 影片截圖）

艾琳在意大利警局逗留12小時，嘗試還原事件真相，以及解釋為何在沒有支付贖金下獲釋，她聲稱案發當日前往「攝影室」，但大門深鎖，無人出來接待，於是致電安德烈，對方稱安德烈暫時不在工作室，叫她直接進門，但艾琳回覆工作室已經鎖門，無法自行進入，對方續稱她可能走錯地方，艾琳一手持手機，另一隻手拖篋，在街上尋找工作室，但突然被兩名戴面具的男子挾持，並向她注射不知名藥物。

當她恢復意識時，發現自己在一架車輛的車尾箱內，雖然不斷高呼求救，但都無人理會，停車後才發現自己被帶到農舍內，對方更自稱是黑死病組織成員，將會要求其親友交出30萬歐元贖金，但兩天後，組織發現她正養育一名2歲兒子，其中一名綁匪希爾伯與她交涉，聲稱組織「盜亦有道」，今次「行動」違反他們不綁架人母的原則，雙方經溝通後，希爾伯決定「改過自新」，聲稱想脫離組織，將艾琳救出去，但事成後要送給他價值5萬歐元、即是約46萬港元的比特幣，最終艾琳在希爾伯的幫助下安全逃走。

因案件而聲名大噪的艾琳事後返回倫敦，曾在自己母親家中後花園接受媒體訪問，當時她身穿低胸上衣及短褲，和小狗嬉戲，艾琳更打算在新經理人的安排下，將自身被綁架的經歷出版成書，外界不禁質疑她極速擺脫陰影，準備重新出發賺錢。

意大利翻查閉路電視片段，發現艾琳曾與希爾伯手牽手逛街，表現親密，引來民眾質疑所謂綁架案其實是艾琳的炒作手段。 （影片截圖）

意大利警方則根據艾琳口供，翻查她與綁匪可能曾經現身而被「天眼」拍到的片段，發現艾琳被綁架期間曾與希爾伯手牽手逛街，包括到運動品牌店購物，表現親密，目擊者指出兩人當時有說有笑，貌似一對情侶，片段曝光後，引來民眾質疑所謂綁架案只是艾琳的炒作手段。

面對群情洶湧，艾琳解釋綁架期間留意到希爾伯對自己有好感，於是討好對方，甚至應其提議，睡在同一張床，至於逛街時為何她不會呼救或報警，她稱希爾伯表示當時附近正有組織成員嚴密監視，所以她不敢高聲求救。

但其解釋及後被希爾伯否定，2018年2月，希爾伯出庭受審時辯稱，根本沒有綁架案，事件全是艾琳根據一套電影自編自導自演出來，目的在媒體面前製造話題，亦沒有黑死病組織，從頭到尾只有希爾伯、其胞兄及艾琳共三人參與。

對於安排工作變成「綁架」，艾琳前經理人事後亦表示，2017年4月，化名安德烈的希爾伯曾邀請他們到巴黎拍攝，事前對方更預支2000英磅、即是約2萬港元，但因巴黎當時發生恐怖襲擊，工作不了了之，直至7月，安德烈再提出邀請，前經理人見到安德烈與艾琳數年前已經是facebook好友，才放心讓她自行前往米蘭。

被指「假綁架、真炒作」，艾琳出席電視節目時反駁，當時自己經過12小時筆錄，實在沒有精神，所以一時忘記向警方交代曾和希爾伯一起逛街，若交代事件，恐怕要再面對數小時筆錄，更指真相「遲早會水落石出」（It will come out in the end）。

警方事後化驗艾琳的頭髮，證實有麻醉劑，其身上有針洞，調查艾琳及希爾伯的對話紀錄，沒有發現與綁架案有關的線索，至2018年6月，希爾伯兄弟被判監禁16年，當中希爾伯考慮上訴，仍然堅稱艾琳說謊。

【本文已獲YouTube頻道「海森堡HEISENBERG」授權】