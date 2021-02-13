情人節2021｜人生只有3次桃花期　所以第3次唔理好醜都唔好放手？

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-02-13 21:30

大家認為「人生中會有3次桃花期」這個說法是真的嗎？有朋友揚言：「已經經歷過2次了，只剩下1次而已，這次就真的非結婚不可！」看來深信不疑的人還挺多的呢！這次就來徹底驗證桃花期與結婚的關聯性吧！

「桃花期」是指能夠選擇戀愛對象的時期！

首先，所謂「桃花期」是指甚麼樣的時期呢？詢問周圍的男性與女性朋友過去覺得「或許我現在處於桃花期？」是甚麼時候時，他們舉出了以下的共通點：至少被2個人以上搭訕過；有好幾位覺得「一起交往或許也不錯？」的對象；無論有沒有特別交往的對象都無關緊要。

也就是說，現在有一個以上可以當作戀愛對象的時候，人們就會覺得「我現在很受歡迎！」了呢！「不知道該選誰比較好」就是沒有對象讓自己覺得「一定要這個人！」的證明，而且桃花期也不一定會與「絕頂幸福的戀愛」畫上等號吧？雖然這麼想，可是沒有人會討厭自己受到歡迎吧。

有很多人在第1～2次的桃花期時順利結婚了！那麼實際上，大家的「桃花期」都是在甚麼時候呢？小學、中學、大學、社會人士……大家都有各自受歡迎的時候，其中有不少人是在桃花期就結婚了。下次的桃花期不知道甚麼時候會到來，但可從中了解這個時期是選擇另一半的珍貴機會。

「人生中會有3次桃花期」這個說法是真的嗎？大家的「桃花期」都是在甚麼時候呢？按圖看看大家的經歷分享▼▼▼

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有人的意見是：自己狀況好的時候受歡迎是理所當然的，那個時候大多數接近自己的人都不是真心的吧？也有人的意見是：女性在20幾歲時容易受到男性歡迎，受不受歡迎是看年紀的。不管哪一方都是讓人點頭稱是的意見呢！真是受教了！

人生中不可能迎來許多次的「桃花期」。趁那個時候結婚也好，選擇接受「非桃花期」的自己的對象也罷，趁此機會用自己的性格和平常受歡迎程度來摸透這個人也不錯。大家在至今為止的人生中，經歷過幾次「桃花期」呢？

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