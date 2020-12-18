留學生車禍離世　死後準時交功課寫論文嚇壞校方　背後藏黑暗真相

留學生上月中就因車禍去世，但至今仍有交論文考試，沒看清來龍去脈還以為是靈異事件。微博一名聲稱在美國大學任教的博主日前分享，班上有位中國留學生上月中已因車禍離世，但之後仍持續交作業、完成小測，甚至還交了期末論文，「系裏所有老師都嚇壞了」，事情鬧到學校管理層上面。因為那個學生經常用Zoom上課，彼此有電郵來往，她得悉對方死訊後思前想後，發現背後的黑暗真相。

博主稱留學生死後一直在交功課及論文，嚇怕校內老師。（示意圖／資料圖片）

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內地微博主「Lucy_intheSkywithDiamonds」，聲稱是美國羅格斯大學（Rutgers University）的講師，她的一則帖文引起了逾萬轉發，講述她的班上一名中國留學生，上月中因車禍離世，因為校方通知了老師又在校內發放電郵，故她的死訊全校都知。

博主和這女生有電郵往來，對方又經常透過ZOOM上課，雖然從不打開鏡頭，但博主難過了很久。不過，女生離世後，竟然還不斷交功課、做測驗，甚至可以向老師發電郵，「上周一她交了我這門課的final paper。這周交了幾個extra credits」。

博主說已猜到發生何事，但系內老師都嚇壞了，事情鬧到院長、學校高層處。其實博主已猜到死去女生用了「網課代管」，她之後收到電郵要求協助調查，整理出「網課代管」網站的名單，「我才知道疫情期間這短短幾個月，這種網課代管的產業鏈已經發展得極其完善，一條龍服務」，只要將學校網站帳號密碼交給他們，就能保B爭A。

博主說不知道事情會怎樣發展，但她心情非常複雜，「我前幾周惋惜的也根本不是這個人」，她又承認有時會發現留學生請「代寫」，因為有點袒護同胞的心態，她不會舉報，只會警告學生。不過有網民留言，毫不同情車禍中死去的女生，批評「留學生的聲譽就是被這些人拖下水的」。

網民點睇：

帖文在內地引發進一步討論，內媒報道指「網課代管」這條灰色產業鏈完善得令人咋舌，除了事前的諮詢、按需要匹配「導師」，更已經定立了分工系統，只要學生提供帳號密碼等資料，整個課程一站式幫你完成。「網課代管」接洽顧客後，會了解課程內容、學生資料，及大學用的教學平台等，匹配的導師會和學生組建微信群溝通工作，一些網站甚至稱代管學科的覆蓋率達98%，Zoom會議、小組報告，確保論文在審核平台的抄襲率低至15%以下等。

內地社交媒體有不少「網課代管」的廣告。（微博圖片）

「網課代管」實際和聞名已久的「請槍」一樣性質，由「導師」幫學生完成整個網上課程，令人驚訝的是，內地的社交媒體很容易就找到相關訊息、廣告，服務遍佈英、美、加、澳市場，由國內的團隊接生意及管理，再由各地的「導師」接單，儼如「跨國企業」。

這種產業實際上無保障可言，所謂有博士學位的導師，其實大多都是較勤力的留學生。不少機構只是中介性質，導師甚至會接單後收錢即逃，更會因洩露了個人資料，之後遭人勒索，可是這本身就是灰色產業，求助也無門。

（綜合）

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