網民票選最乞人憎Emoji　冒汗笑、馬騮遮眼入圍　仲有呢個勁寸嘴

隨着智能手機普及，大家的溝通方式亦依賴聊天應用程式，更會使用emoji增加趣味。不過最近有網民於連登討論區發起投票，表示其實不少emoji亦有種令人厭惡的感覺，特別是同事使用起上來更覺不快，於是發起叫網民投票最討厭的emoji，結果引來大批網民熱烈討論！

最近有網民於連登討論區發起投票，表示其實不少emoji亦有種令人厭惡的感覺。（資料圖片）

網民「文之諸」近日於連登討論區以「大家最憎同事send咩emoji畀你」為題，詢問網民在常用的emoji中何款最討厭，大家亦據理力爭，列出了下面10款看不順眼的emoji。

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有網民解釋，其實因為大家在用whatsapp時未能面對面溝通，結果造成不同誤會，例如錯用emoji讓對方誤以為態度惡劣。亦有網民笑言最好不用emoji，「其實隻隻都咁衰」、「用又被人鬧，唔用又話冇禮貌，想點先」、「emoji呢家嘢真係累人不淺」。

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