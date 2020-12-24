協定第1胎跟媽媽姓　產後男方因父母壓力反口　夫妻成婚半年離婚

為孩子命名是很多父母的開心事，但內地一對夫妻卻因而離婚！該對夫妻原本奉子成婚，懷孕時雙方協議第1胎跟母姓，之後再跟父姓，不過出生後男方父母卻表示不滿，要求第2胎才跟母姓，被孩子的母親以家人不會認同為由拒絕，最終雙方爭持不下，協議離婚。

內地浙江1對夫妻拍拖3年後於今年6月結婚，女方當時已經懷孕，不過孩子於9月出生之後，他們卻因為孩子的姓氏問題而鬧離婚。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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事件發生在浙江三門縣，陳男與林女本身拍拖3年，於今年6月結婚，註冊時女方已經懷孕。林女是家中獨女，拍拖時已經表示父母希望他們的第1個孩子可以跟母姓，當時林男因為覺得可以生2個，就同意林女要求。

結婚約3個月後孩子正式出生，伴隨的並非新生命誕生的快樂，而是姓氏的爭執。林女在9月產子的時候，父母正式提出「孩子得跟女方姓，陳軍（化名）已經答應」，陳男父母因為孩子剛出生，所以只隨便回應了一下，沒有明確說不。不過陳男隨後卻受到父母的壓力，說他並非上門女婿，第1胎就跟女方姓會成為笑話，所以希望第2胎才跟女方姓。

陳男與林女的孩子正式出生，但雙方包括家人都因為孩子的姓名而發生爭執。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

陳男向妻子提出父母的要求，林女一聽就覺得氣，孩子出生只有3天就自己回娘家。陳男曾經向林女查探其父母口風，不過林女卻說自己父母不會同意，「只要孩子跟我們家姓，其他事都好說，不然我父母要我離婚了」。

事件進一步發展，林女為孩子在戶口上登記姓林，令雙方火藥味更加濃。林女在10月向法院提告要求離婚，法官曾經介入調解但不果。根據內地法律，子女可以跟父或母姓，只需夫妻協定即可，所以未能在孩子姓氏達成共識並非離婚原因。至11月底，男女雙方協議離婚，撫養權歸男方，陳男希望為孩子改名姓陳，但由於程序需要父母同意，而林女仍然不同意，所以仍然在僵持中。

陳男與林女最後離婚收場，但孩子姓氏的問題仍然未有完結。（GettyImages）

有網民認為，兩人事前已經協定好孩子的姓氏，事後反口是男方問題，「承諾了就要照辦」。另外亦有人反駁，是女方家長固執斷送了女兒的幸福，被迫離婚。不過網民都有提出，傳統習俗根深柢固又害了1家人，因為孩子既然是親生的，姓什麼也不重要。

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