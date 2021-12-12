靠這幾招「回春」的文青系收納女神　屋企全是打卡位　竟已這年紀

日本家庭主婦tomo，原本並不是一個喜歡收納整理的人，也捨不得扔東西。曾經一個人居住時，家裡有超過500件衣服，到處是散亂的書籍，還有很多沒有使用過的餐具。



在25歲後她下決心改變，開始一點一點學習「斷捨離」，在這個過程中逐漸意識到「捨不得扔掉的東西越多，失去的東西就會越多」。現在她已經36歲了，於是這個習慣一直保持了11年……

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有些遺憾的是，我們看不到11年前她的生活狀態，但是她的「斷捨離」一直在繼續，學習也一直在繼續。比如看了《整理生活的魔法》一書後，馬上用自己的衣櫃開始實踐，可能乍一看並不算多亂的衣櫃，她要使用分類放置+斷捨離的方法重新整理一遍。原本外套和裙裝都掛在一起，這一次把外套單獨整理出來，毛衣都整理到一個籃子裡，包包放到一起。接下來就是要「斷捨離」的部分，毛茸茸的可愛毛衣、穿了很久的彈性毛衣、已經不再是自己風格的長裙……她會把已經很久沒有穿過的或者確認不會再穿的都懷著感謝陪伴的心情處理掉，這一次捨棄了40件左右的衣服。這時候再來看看衣櫃，雖然整潔程度變化並不大，但是明顯有條理了許多，也不再那麼擁擠。經過這一番斷捨離，她也對自己有哪些衣物更加清楚了。

在tomo的長期經營下，廚房外觀已經很乾淨清爽了，但她還是趁著去年年末對廚房也進行了一次整理。櫃子裡藏著鍋碗瓢盆、速食麵條、清洗用品等等廚房用具，依舊是先把所有的東西都分類出來，掃除用品歸為一類，保健品歸為一類，和菓子小點心們放到一起；碗碟杯子容易碎，暫且先不動比較好。各種鍋擺滿了一桌子，接下來就是「斷捨離」的環節，一部分開袋太久而不用了的東西，另外處理掉的是已經很久很久沒有使用過的小砂鍋和老舊的勺子盒。櫃子裡的收納袋們，都是已經使用了10年，可以看得出明顯的老化，使用了10年也算是物盡其用了，這一次購買了新的收納盒來替代他們。首先是保健品們單獨放一盒，東西在拿出來的時候都已經分類好了，只需要一一放進新買的收納盒就可以了。

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tomo在學會斷捨離的過程中，改變了強烈的依戀型性格，她漸漸地發現：「不對物品執著可以過更舒適的生活。」作家的世界藏在方寸的格子中間，畫家的宇宙在五彩斑斕的圖紙上，而家庭主婦的生活美學就藏在這個細心經營的房子中。在黑白的北歐風格玄關中，在簡約文藝的臥室裡，在落於餐桌前的陽光上，在簡簡單單的幾個碗碟間，客廳小小的木質茶几上擺上幾個和菓子，泡一杯芳香撲鼻的熱奶茶，和貓咪一起度過一下午，有時候換上最愛的和服，化上美美的妝，拍一些喜歡的照片，斷捨離生活讓她有個健康年輕的心態，看起來青春洋溢又美麗，完全是一個20多歲的小姑娘。

同時和她的愛好自然也不無關係，愛生活的她自然喜歡記錄下生活的點滴，攝影是她無法割捨的愛好，她走過世界上很多地方，走到哪裡拍到哪裡，順手記錄下那些美麗的風景。而心底的執念，卻是神秘又充滿魅力的大自然，是家裡的那隻軟軟糯糯的小橘，還有心上的那個人。建造房子可能需要幾個月，但是房子和家庭的經營卻是一點點一滴滴的累積。11年的堅持後，36歲的tomo卻說：「一切才剛剛開始。」

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