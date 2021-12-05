達人收納實例｜以方便日常使用為大原則　入牆衣櫃啲衫建議咁樣分

經常逛Instagram的日美醬，收藏了很多博主的精緻房間。今天就給大家分享，我最喜歡的幾位。



日本小姐姐nana，她堅持給自己做早餐，打掃房間，收納雜物，將一個人的日子過得有滋有味。nana的房子格局很簡單，但麻雀雖小五臟俱全，無論是整體還是細節都非常美觀精緻，讓人感覺十分舒適。熱愛生活的小姐姐，在家裡放了許多乾花裝飾，給房間打造了一個精緻的小角落。

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因為是一個人獨居，小姐姐的床比較小，將更多的空間留給了客廳。她用了一張簡單的床墊，讓兩個合二為一的空間看上去毫無違和，不需要太多的裝飾，盡可能的減少家裡的物件，這是讓家裡看上去整潔的秘訣。靠近床的地方是一個嵌入式的大衣櫃，nana小姐姐的衣服和換季被褥都整整齊齊的收納在這裡。nana的衛生間整體風格也很簡約，粉色的紗簾為空間增色不少，洗臉台上每一件物品都整齊擺放，用品在色調上也保持了統一，看上去更加整潔。

nana小姐姐家的廚房應該是整個家中東西最多的地方，廚房作為家裡的「整潔剋星」，收拾不乾淨不僅會有油漬水漬堆積，還會讓整個房間充滿異味，但是nana小姐姐家的廚房卻被收納的井井有條，因為nana小姐姐是一個名副其實的料理達人，她最愛po的並不是房間的照片，而是自己親手做的一道道美食，完美詮釋了「一個人也要好好吃飯」

另一位叫suzu的小姐姐，則是給家裡來一場徹底的斷捨離和整理。suzu小姐姐居住在日本東京，房型也是一廚一衛的一居室，她的房間的裝飾以白色和粉色係為主，不僅讓整個房間顯得簡約溫馨，還增添了少女系的可愛……

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這次suzu斷捨離的重點在衣服、化妝品和浴室收納上，首先是家裡最常用的角落——化妝桌，suzu小姐姐把最常用的化妝品擺在桌面上，而其他使用率不那麼高的產品則用黑色的收納包收納好。棉棒、指甲油、化妝棉等易落灰的小用具，suzu姐會把他們放在抽屜裡，一些需要帶出門的化妝品則用一個容量較大的化妝包裝起來。其次就是女生最頭痛的衣物收納，suzu小姐姐收納衣物的辦法是先將換季的衣物密封起來放在櫃子頂部，當季的外套、襯衫用衣架掛起來，貼身柔軟易折疊的T恤等放在收納袋裡。

除了衣帽間，家中還有一大頭痛的角落就是廚房了，廚房收拾不乾淨不僅會有油漬水漬堆積，還會讓整個房間充滿異味，suzu對付廚房收納的辦法就是把常用的調味料和紙巾擺放在一側，同時還配備了一輛小推車，不僅容量大推拉也非常方便。看過了廚房我們再來看看衛生間，浴室的鏡子是個寶藏好物，它的背後是多層的置物架，左側放了吹風機、漱口水、清洗液、面膜等美妝用品，右側則放了洗面奶、牙刷等日常用具，而一側洗衣機旁邊也整理的恰到好處，上方放置著毛巾和洗衣液，左側放置了一系列衣架，這樣洗衣、晾衣時就十分方便了。

這些小姐姐們簡單又實用的收納方法你都學到了嗎？趁現在把家裡好好的收納整理一下吧！

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