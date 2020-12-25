通渠神器輕鬆DIY通渠　10分鐘清出淤塞物　裝修佬講解注意事頂！

家中水渠難免偶爾出現淤塞，近年不少人都選擇買工具DIY。網上近日流傳1件通渠神器，只需將神器的前端部份鑽入水渠水喉內再取出，數分鐘就可以立即令渠道暢通，而且售價更只是數百元人仔。網上裝修平台「裝修佬」接受《香港01》訪問時表示，網傳通渠神器其實是常用的穿線帶，在數種通渠方法中算是溫和的一種，較不傷害喉管。

網上近日流傳1款通渠神器，只需數百元即可DIY通渠。（淘寶網圖片）

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近日有網民在facebook群組上分享，指家中沖涼房每天都會水浸，於是淘寶購入通渠神器，使用10分鐘就成功拉出大堆黑色物體，沖涼房去水位亦都回復暢通無阻，十分神奇。

網上流傳的通渠神器來自內地淘寶，主體呈圓形餅狀並設有手把，最前方有洞可以伸出彈弓到喉管內通渠。根據淘寶說明，通渠神器使用簡單，可以選擇用手攪動神器或是電鑽代勞，前方彈弓即可伸到喉管深處，收回時就會以彈弓將造成淤塞的物品同時拉出，適用於家中各款管道。類似的通渠神器在淘寶網上每個售約270元人民幣，折合約320港元。

在淘寶的買家評語中，有人大讚神器包裝良好，而且好使好用，淤塞的喉管很快就回復暢通。不過亦有人批評，神器只使用1次就有品質問題，不能再使用。

根據淘寶網站資料，類似神器售價約為270元人民幣，折合約320港元。（淘寶網截圖）

裝修佬在訪問中表示，通渠神器其實是常用的穿線帶，市面上的五金舖有多個款式出售，較大型的就可能高級一點，轉彎時會順一點。他提醒使用穿線帶時或需輕轉，使它可以順住喉管轉彎，去到喉管中更深的地方，收回時即可取出淤塞物。

有網民擔心通渠神器可能令喉管有損傷，裝修佬就指通渠方式可以分為化學性及物理性，其中化學性就是使用通渠水，喉管有可能被侵蝕，強酸鹼度的通渠水可能影響質素較差的喉。至於物理方法，有人可能會找師傅以強力的氣壓「炸」喉管，亦有可能令喉管受傷。通渠神器本身是穿線帶，是物理通渠方法中較溫和的，穿線帶在通渠時會一直轉動，所以不會有暴力的衝擊，亦不曾聽聞有穿線帶弄穿喉管。

受訪者網上平台裝修佬facebook專頁：按此

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