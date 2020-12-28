蘋果用家必學│MacBook「硬幣散熱法」　日男再改良1個舉動GG了

【MacBook／硬幣散熱法】電腦過熱容易造成機件損壞，其中MacBook近年的散熱功能表現強差人意，很多時都會出現機體過熱的情況。日本近年興起「硬幣散熱法」，有網民在MacBbook屏幕下方的散熱位置放上大量10日圓硬幣，據說能夠有助散熱，不少用網民表示實測後覺得效果顯著，甚至有人稱「已經成為了我每次開機的指定動作了」。然而，有位日本網民改良此方法後，竟然反而釀成大慘事，1個舉動令MacBook受損。

近年MacBook的散熱功能經常為人詬病，因此有日本網民研發「硬幣散熱法」，不少人實測後表示效果顯著。（twitter@akinori_suzuki）

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電腦「硬幣散熱法」近期紅遍日本網絡，不少用家都爭相效法。有網民在twitter表示自己忽發奇想，嘗試在「硬幣散熱法」的基礎上，在硬幣上追加散熱片，認為此舉能有效加強散熱功能，而事實上他也的確實感受到散熱效能更進一步上升。詎料2個月後，有一天他大力把電腦闔上時忘記拿走硬幣及散熱片，結果屏幕的一角竟被散熱片撞至碎裂！

原來「硬幣散熱法」只擺放一排10圓硬幣，屏幕開闔時基本上不會造成阻礙；就算擺了一疊疊10圓硬幣，闔上屏幕時硬幣會倒塌而讓用家察覺，較不容易損壞到屏幕。然而散熱片較硬厚，頂端有鋸齒狀而且不易滑動，如闔上屏幕時沒有移走，很可能硬生生將屏幕撞碎。

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