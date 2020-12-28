阿Sir教書課室隨手拎棍指黑板　學生一睇瘋狂爆笑　網民勁讚可愛

老師不時都會使用教學工具，令學生更加明白黑板上的內容。內地1間高校的老師在課室內就地取材，拿起這件東西指向投射出來的熒幕，令網民看到短片即大叫可愛兼笑翻天！

浙江温州1間高校的老師以地拖做教具指向投射出來的熒幕教書，令學生們都非常開心，覺得老師很可愛。（澎湃新聞短片截圖）

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浙江温州1間高校於22日起流出1條搞笑短片，當中可見1名中年男老師站在講台前教學，其間拿着1支棍指向熒幕。不過細看之下卻有新發現，原來老師手拿的是1支地拖，偶爾需要指向黑板較高處的資料時，地拖頭就會從講台後面突出來，令人不禁發笑。

在現場上課的學生就表示，當時老師正在上課，可能因為沒有教具隨身，就地取材拿起講台旁邊的地拖就指向熒幕，令全班學生都非常開心，「就覺得老師好可愛」。

（澎湃新聞）

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