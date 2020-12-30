台灣大叔爭坐博愛座狂鬧4分鐘未係最誇？網民越睇越心寒:似鬼上身

博愛座爭議從以前到現在不曾停過，其實理念上是優先給需要人士，並沒有硬性規定。近來台灣網路瘋傳一段10月初在高鐵車廂內發生的影片，一名阿伯辱罵坐在博愛座上的女子，儘管旁人已經告知女子不舒服，他還是不服氣繼續碎念她「不知羞恥」、「不要臉」，時間長達4分多鐘，引發網友熱議。

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Youtuber有一支10月上傳的「北上高鐵之我要博愛座」，累積了27萬觀看次數，事情發生在10月3日左營到南港的高鐵列車上，一名阿伯走進車箱後，就開始東問西問博愛座，最後他對著一名坐在博愛座的女子說「欸！這是博愛座」，鄰座的乘客回答「她不舒服」，結果阿伯回「我也不舒服阿」。

阿伯繼續說「叫她起來吧，還在玩手機，什麼不舒服，不然我要叫站務員了」，接著又說「睡覺還差不多，怎麼可以隨便坐博愛座呢？」、「我講了還不聽」接著直接罵女子「不知羞恥」、「不要臉」，碎念了4分多鐘，女子於桃園站下車，因為害怕所以錄影確保安全，還被阿伯警告「妳如果再拍我，我要把手機摔到地上喔！」，阿伯遮著臉繼續罵「羞恥是妳自己對不對？」「這麼不要臉的還曉得害怕？」。

網友看完這段影片也傻眼，紛紛回應「你應該是去買張有位子車票而不是買個自由座然後逼人家讓位，讓座是美德不是義務」、「不好意思，我腳不太方便，可不可以讓位置給我坐，相信一百個裡面有99個會立刻起身，剩下那個是睡著了，像你這種囂張的態度，我到台中下車也故意坐到高雄補票」、「是被鬼附身了嗎？」、「不是老人變壞，而是壞人變老了，這句俗語突然覺得很貼切」、「女生很聰明耶，要下車的時候就開啟錄影，我還在想說會不會被打或被推之類的」。

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