不滿12歲女落街玩　港媽當眾箍頸拗手　父母7種態度決定子女性格

家家有本難念的經，各位家長都可能有自己的管教方法，不過近日一條媽媽教女的片段就引起網上熱議，只見她在街上強行按下女兒，又箍頸及拗手，埋身肉搏的畫面令人不忍卒睹。

近日一條媽媽當街打女的片段就引起網上熱議，只見她在街上強行按下女兒，又箍頸及拗手。（影片截圖）

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Facebook專頁「生仔要考牌系列」刊登一條網民投稿，撰文者指兒子有一名12歲的朋友，其媽媽不准她出街玩耍，但女兒不聽話，堅持外出，結果該媽媽當眾箍頸以及拗她的手，甚至按在地上。街上發現她就斥責兼「體罰」。

從帖文附載的片段可見，事發於一個屋邨公園遊樂場，媽媽當眾按壓女兒在欄杆上，其間不斷大聲斥責，兩人拉扯糾纏長逾半分鐘，有途人在旁邊勸喻：「阿姨你冷靜啲得唔得呀！」

發帖者在文中表示人心肉做，雖然人人管教子女的方式都有不同，但對於片段中媽媽的暴力行為，「作為一個母親，真係唔會咁做」，打子女身上的肉只會令自己心痛，加上她只是10多歲的小朋友，「每個人都曾經渡過呢個反叛時期，我都何嘗唔係？」

影片引起網上熱議，不少網民都認為片中媽媽用錯方法，「愈唔畀佢，就愈係要出」，倒不如跟子女談好條件，有限度放寬；有網民則指明白她可能是基於愛女兒才樣做，「佢咁做係心拉個女返屋企教」，但過火行為都是要不得。

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