港媽妊娠毒血症緊急開刀產女　分娩後老公冷待　1句難聽話超心淡

【妊娠毒血症】即使現今科學昌明，分娩對於孕婦仍然是隨時致命的危險過程。有港媽在討論區分享，指自已因妊娠毒血而要開刀生產，但誕女後卻被丈夫當透明冷待，感覺十分難受。港媽曾向丈夫表示分娩過程是要「搵命博」，未料丈夫卻指她是開刀生產，不需捱痛數十小時，反問：「有咩咁辛苦？」這句難聽話令港媽覺得十分難堪，猶豫這一段婚姻應該堅持還是離開。

有港媽在討論區上表示，自己懷孕期間患上妊娠毒血症要緊急開刀生產，但卻被老公指沒有痛過數十小時，「你開刀有咩咁辛苦？」。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

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港媽在親子王國討論區上以「應該離開定係留低？」為題發文，指小朋友已經有5個月大，但分娩至今「冇一日係有開心過」，全因被老公漠視及指她開刀生產根本沒有辛苦，以下是相關內容：【點擊下圖閱讀港媽分享個人經歷▼ ▼ ▼】

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港媽之後亦在留言中提到，覺得自己有產後抑鬱的跡象，但就被老公指只是她脾氣差，即使傷口痛頭痛，都只會叫她看醫生和吃藥。港媽形容自己分娩後丈夫對她的態度大變，「如果唔係佢好惜個女，我應該走咗啦」。

網民認為事件中的老公「都幾無同理心」，同時亦都不在乎老婆。另外亦有人表示，「簡單講佢緊張係個女唔係你」，因為即使已經表明覺得自己有產後抑鬱，他仍然不理會。至於該留還是該走，網民卻勸港媽多想清楚，甚至先跟丈夫「攤牌」，說出自己的感受和底線。

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