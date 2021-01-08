日笑匠到《少女與戰車》聖地做街訪　2句話神回應動畫迷獲激讚

【《少女與戰車》／動漫聖地】遇上別人興高采烈地分享自己不懂的話題，如何輕輕帶過而又不失禮貌與尊重呢？日本搞笑巨匠明石家秋刀魚（明石家さんま）早前跟着綜藝節目到訪動畫《少女與戰車》的實景取材聖地，在街上受訪的動畫迷的熱情地侃侃而談，可能對該部動漫認識不多的明石家秋刀魚，以超強的說話技巧，在不傷人的前提下成功帶過話題，獲網民一面倒激讚。

明石家秋刀魚機智地帶過自己不擅長的領域，獲得網民讚賞。（『新春大売り出し！さんまのまんま』電視截圖）

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明石家秋刀魚因新春特別節目《新春大売り出し！さんまのまんま》而到訪動畫《少女與戰車》的實景取材聖地——茨城縣大洗町，在尋找大洗町有趣事物的途中，不時遇見前來朝聖的動畫粉絲，深深感受到他們的熱情，其中1名粉絲受訪時對劇情和角色談得眉飛色舞。明石家秋刀魚與那位熱情粉絲認真聊了幾句後，就問對方最喜歡的角色，粉絲回答是「西住真穗」後，隨即展示該角色的模樣，明石家秋刀魚便回答「（該角色）真可愛呢」，離開時更幽默地說：「請幫我向她問好。」

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節目播出後，明石家秋刀魚機智的回覆引來了網民一面倒讚好，更有網民在twitter發文，表示「能以不擅加評論又不失禮貌的方式帶過自己不懂的話題，不愧是搞笑巨匠」！更有人表示「這樣帶過話題既能令對方感到尊重又不會厭惡」。

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