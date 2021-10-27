日本極簡達人發明神奇玻璃杯　會視乎倒入乜嘢飲品而顯示唔同文字

不知道大家早前有沒有看到過上圖這套玻璃杯？這套好似被施了神奇魔法的「牛奶咖啡」玻璃杯，可以說席捲了各個設計師的社交圈，本體已經在網站上光速售罄。



火爆出圈之外，背後的設計師也引起了大家的注意。於是，這位「賦予了玻璃杯魔法」的主創設計師辻尾一平被網友們挖了出來，而且他居然還是個90後！又是一個靠譜後浪，於是今天日站君就來好好挖挖他的「驚人」設計作品！

設計理念少即是多，結果樣樣產品賣到爆！和辻尾一平簡約、乾淨的設計風格一樣，在他的個人官網上，也能感受到極簡的魅力。他鮮少介紹產品，似乎比起語言和文字，他更希望人們在使用產品時，能直觀的體會到那一個個微小但驚喜的「！」的瞬間。

一倒即顯示飲品成份的玻璃、戒指單程票……按圖看看更多辻尾一平的有趣設計▼▼▼

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設計並不復雜，就在你我身邊！

辻尾一平曾說「做筆記時，想法突然就落到我頭上了。」生活少不了設計，設計也來源於生活。如玻璃杯、車票、郵票等等，這些其實都是我們日常生活中隨處可見的普通物品，但也正是因為習以為常和熟悉，我們會慢慢忽視它們在實際使用過程的一些看似微小的缺陷。

而辻尾一平，留心生活的點滴，細膩的感知那些細小的不自在瞬間，這些細小的不自在漸漸堆積，最終成為了這些設計的靈感。他從人的需求出發，加以想像、重新思考，改良了這些日常用品的設計，讓設計成為更有趣，也更便民的存在。

就像佐藤大老師說的那句話，「我不認為設計能改變設計，設計沒有這麼大的力量，設計的源點是用來解決小問題的，只要他能讓相應的現狀變得更好一點，那就是設計存在的理由」！

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