迪士尼閉園後絕密工作曝光　城堡啲磚晚晚都要補色嚴謹到嚇親網民

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-04-27 22:30

請問，你們有多久沒有去光顧快樂老家「迪士尼」了？最近日站君發現，迪士尼背後藏著個大秘密！就是當每晚夜幕降臨時，所有的遊客都離開之後，迪士尼會出動一批「神秘人」。

上海迪士尼：深夜到凌晨的秘密

他們會像修復古建築一般修整各個園區的城堡，填塗牆繪的殘缺部分，查看每一個遊樂設施的細節，保障我們的「童話夢」及遊玩安全。真論起來，他們才是迪士尼真正的守護者！

在上海迪士尼，當遊客散盡，深夜開始降臨，剛剛日站君提到的「守護者們」紛紛開始出動了……

嚴謹度不輸日本職人 點圖看看迪士尼閉園後的超狂操作👇👇👇

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當部分網友們知道原來迪士尼的夜晚還有這樣的景象時，也說「原來城堡的磚的顏色每天都要修補！」、「感謝夜間魔法守護者」、「他們比我們想像的付出的還要多」、「永遠愛迪士尼」…… 迪士尼對於細節的認真，真的令人感動。總有人說「所有人都在催你長大，只有迪士尼在保護我們小時候的夢」 。沒錯，迪士尼在保護我們的童話夢，這方面它真的做的認認真真！

今年巴黎迪士尼，宣布要重新翻新維護「睡美人城堡」 ，除了在原址進行圍蔽作業外，部分塔樓還被徹底卸下轉移到巴黎近郊的工廠進行異地修復。園方甚至聘請了有古蹟修復經驗的公司來協助城堡維護工作，不可謂不細緻。說「像修復古蹟一樣修復迪士尼城堡」，絕對不為過！

另一面，一直被稱作「細節魔鬼」的日本迪士尼樂園，也同樣的展示出了它超出常人的嚴謹。當晚上工作人員來檢查水上小船的時候，如何確保小船的安全？你很難想像到他們是通過聲音來判斷。就是靠聽覺，通過9個聲音察覺小船是否安全。果然一個工作「做」和「做到了極致」 ，是兩種不一樣的體驗！除此之外，為了保證園區每天都可以煥然一新，每天有50個專門做路面「灑水」的工作人員。問到為什麼這樣時，工作人員答道「當有小朋友想坐在地上看表演的時候，如果起來發現褲子髒了，那會影響遊玩心情」，所以每一個角落他們都不會落下。當然除了地面，還有很多娛樂設施的細節，也一定要做到干乾淨淨。就連旋轉木馬上輕微的划痕都不會放過。地上的口香糖也要用小刷子清洗乾淨。日本迪士尼一直是一個傳說中的存在。安全第一，細節嚴謹，是大家口口相傳最好的遊樂園之一。但這些成績，不能忘記掉背後的他們在為之努力。

為了小小的童話夢，一直在有人付出。無論是日本迪士尼還是上海迪士尼，當記者問起這些工作人員「深夜這麼辛苦的工作，為了什麼」時，大家的答案都幾乎相同。有歡樂，還有成就感。就像問起上海迪士尼的園丁阿姨時，她說「這裡就是我的家，花花草草就是我的孩子，而且我最幸福的是，就是看到遊客在米奇花壇前面開心的合影！」或者他們回答說遊客的歡聲笑語，是對我們工作的認可。為了遊客保駕護航，也可以帶給自己快樂。即使深夜工作幾小時，面臨了比白天工作更多的難題，但他們依舊喜歡迪士尼樂園。不愧大家總說，所有人都在催你長大，只有迪士你在保護小時候的夢，而這些童話夢，也是夜間魔法守護者們帶給我們的！

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