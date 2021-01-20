暱稱身上癌症為「Clarence」　香港末期卵巢癌患者：活着就有希望

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她明知「它」以後會長伴自己左右，索性給起了個暱稱叫Clarence——跟它原來的名字一樣，都是以英文字母C起頭的。（以下內容節錄自《人人都能明白：精準癌症治療》。）

文：內科腫瘤科專科黃曉恩醫生、癌症資訊網

她十多年前因為工作關係從英國來到香港。雖然這麼多年來她都把香港當成老家，甚至把本來在英國獨居的母親都接過來了，但是她有她的堅持，例如只講純正的英語——當然在小巴司機完全聽不懂而車子快要不停站時，廣東話可以衝口而出。

四年前，它進入了她的生命，真名 Cancer。它是卵巢癌，還是透明細胞類：少於百分之五的卵巢癌由這種細胞引起，因有抗藥性並預後不佳而惡名昭著，一般第四期的五年存活率十分渺茫。

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她接受手術並化療後復發，擴散到肺、肝、骨及淋巴。再化療無效，而BRCA1/2 單一基因檢測驗出並無變異，並不適合用已經通過認證的 PARP抑制劑。就在這急轉直下的情況下，她首次到我診所求醫，我自然暗揑一把汗。我們進行腫瘤全面基因體檢測，結果發現了 ARID1A 缺失及 PIK3CA兩種基因變異。

有研究顯示 ARID1A 缺失與微衛星不穩定性有關聯，而免疫治療在微衛星不穩定性高的腫瘤特別有效：至於 PIK3CA 亦有相對應的標靶藥。雖然帶有基因突變並不保證免疫或標靶治療一定有效，而且兩種藥物都未在卵巢癌通過認證，但是在沒有更好的治療方案下，我們決定一試。

這正中 Clarence 要害，癌細胞節節敗退！病情不但明顯改善，且維持了很長時間;她剛邁進確診後的第五年，狀態甚佳，還有上班、參與朋友聚會及照顧母親。期間病情一度有變，我們再次進行全面基因體分析，發現可能與抗藥性有關、新增的基因變異，從而發現可轉用其他針對性的藥物。

除了說英語外，活著是她另一個堅持。她告訴我：「活著，就有希望！那怕癌症不斷變異突破藥物的抑制，只要能檢測出來，便有望使用新的藥物。」這想法大概是過份簡單，但她堅毅的精神總是啟發醫者患者都繼續努力。

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《人人都能明白：精準癌症治療》書本封面

書名：《人人都能明白：精準癌症治療》

作者：內科腫瘤科專科黃曉恩醫生、癌症資訊網

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【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】

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