香港28歲腦癌「睡公主」離世前短暫甦醒　成爸爸媽媽心中最美時光

二十八歲的小姑娘是爸爸媽媽的掌上明珠，爸爸媽媽大概都很想把她一直留在身邊。所以就算她不知從哪天起腦筋有點遲緩、手腳有點不協調，甚至要用輪椅代步，爸爸媽媽都極不情願帶她看醫生，就怕醫生把她一下子沒收到醫院去了。（以下內容節錄自《人人都能明白：精準癌症治療》。）

文：內科腫瘤科專科黃曉恩醫生、癌症資訊網

其實爸爸媽媽心裏明白，就只欠醫生把嚴肅的判決宣之於口：腦癌。可是我也別無選擇。她痿倒在輪椅上，四肢無力、意識不清，雙目無神下陷，皮膚乾燥發皺，似已滴水不進幾天，非收進醫院不行。

小姑娘患的是神經膠質母細胞瘤，是最具侵襲性的腦癌，預後並不理想。一般就算及早發現並用最激進的手術配合電療及化療，通常到六至九個月後便會復發，然後病情甚難控制;更何況她已病到晚期，生命即時受到威脅。

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她接受手術把腦內腫瘤盡量切除，術後帶著一條腦室引流管，可以舒緩剩餘腫瘤及腦水腫導致的腦壓上升。她還未醒來，我們已發現腫瘤來勢洶洶的長回來，更把引流管堵塞了。連電療科的同事都認為她的情況不適合做電療，此時幾乎無計可施了。

基因檢測顯示，她的腦癌並不帶有 MGMT 促進子甲基化及 IDH1/IDH2基因變異。約三成腦癌患者有 MGMT 促進子甲基化，用某種化療效果更好，患者活得更長。至於IDH1/IDH2 變異，亦是利好因素；可惜小姑娘的腫瘤並無這些生物特徵。

另一方面，檢測卻驗出 BRAF 基因 V600E 變異。這在腦癌的意義尚有待研究，亦暫無相對應的 BRAF 抑制劑通過認證作為腦癌的治療，但在黑色素瘤卻是常見的變異，BRAF 抑制劑是標準療法亦效果顯著。我們決定一試，開始了 BRAF 抑制劑及 MEK 抑制劑雙標靶結合治療。

又是平常不過的一天，她的腳在被鋪覆蓋下動了一下，守在床邊的媽媽也毫不察覺。然後她說話了！媽媽沒有好像電視劇的情節般大聲叫喚醫生來檢查，卻有一顆淚水從眼眶溢出。接著幾個月，雙標靶治療發揮了效用，她的說話和活動能力明顯進步。最後她仍是離世了，但睡公主的短暫甦醒是一家人最美的時光。

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《人人都能明白：精準癌症治療》書本封面

書名：《人人都能明白：精準癌症治療》 作者：內科腫瘤科專科黃曉恩醫生、癌症資訊網

【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】