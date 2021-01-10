害殘留湯汁飯粒　微波爐餐盒凹槽到底有什麼用？網揭幾個重要功能

不知道常吃微波食品的民眾有沒有發現，每每食物吃完後，餐盒內部都會看到多個凹槽。近日有網友在Dcard提出疑問，問大家這些凹槽的功用到底是什麼，「每次都沒辦法把醬吃完，很痛苦！」引發網友討論。

總是沒法吃乾淨？台網民稱有這幾個重要功用（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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對此，最多人表示這是為了加強設計結構，「這樣比較堅固，全平的會塌」、「增強結構強度，跟汽水底部的波浪一樣意思」、「塑膠沒有凹槽很容易變形啊」、「底部是平的話，食物的重量會讓盒子底部變形凸出來」；也有人說，這樣的設計在生產過程會比較方便脫模。

剩下還有網友搞笑回覆，「不讓你吃多餘的油湯汁的概念」、「這樣容量可以比較少啊」、「為了增加更多的量子糾纏」；也有人提出防燙的概念，「減少直接接觸導致燙傷」，不過卻遭到其他網友反駁：「防燙是什麼鬼？燙一片和燙條紋有什麼差別嗎？」

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