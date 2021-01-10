葵盛西邨婆婆生曬4隻鴨　血水滴落樓下衣服報廢　保安勸告都懶理

良好的鄰里關係有賴住客之間互相尊重，惟有葵涌街坊日前發現樓上住客竟將4隻不知是鴨或是鵝的生肉掛出晾衫架，血水不斷滴落，令樓下住戶的衣服報廢，大廈保安員曾到涉事單位查看，惟住客沒有理會勸告，直至生肉完全晾乾後才收回屋內，受影響的樓下住戶感到十分崩潰。

有葵涌葵盛西邨的住客將生肉晾出窗外，血水滴苦樓下住戶的衣服。（fb「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

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有網民在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發帖，分享其友人在葵盛西邨親歷的奇景，指樓上婆婆日前將生肉晾出窗外，大嘆「仲滴緊血水」、「真係想點呢」。據相片所見，疑似4隻鴨或鵝被掛在晾衫架，上方有紙皮覆蓋。

事主稱過去已有類似情況，樓上住客不時都會曬鹹魚，或將滴水的拖把晾乾。（fb「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

樓主後來向《香港01》表示，她友人在發現當晚便向保安員求助，但保安員到涉事單位後，該名婆婆仍然沒有將生肉收回屋內，至翌日也原封不動；友人其後通知當區區議員，後者則表示會向房屋署反映。樓主又指，現時婆婆已將「搞不清是鵝還是鴨的東西」收回，但相信只是因為已滴乾所有血水。

樓主引述友人稱，樓上單位間中亦會曬鹹魚，甚至將正在滴水的拖把晾出窗，「已經有好多衫因為咁樣而唔要得，有時仲要有油漬」，非常擾人。

大批網民怒斥涉事婆婆無公德心和欠衛生意識，「自己就識加塊紙板喺上面，驚上面滴水落嚟，自己就滴啲水落樓下，咩玩法」，並建議樓下住客向房屋署舉報，暫時先自行設法阻擋污水，「自己加塊帆布喺窗上面啦」、「公屋就簡單啦，告到佢扣分，扣晒啲分就搬走」。

（facebook「巴打絲打 Facebook Club」）

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