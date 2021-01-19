band1女生壓力爆煲轉讀band3　分享老師超用心教例子：讀得幾開心

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-19 12:45

香港學生壓力大早已非新鮮事，有中學女生發文分享轉校經歷，稱曾就讀band 1中學2年，不堪學業壓力決定轉讀band 3學校，深感「根本唔係出面啲人講到咁差」。她指老師對教學極有熱誠，坦言校內學習氣氛或未及名校，卻能讓她愉快學習，更從中悟出學習的真諦：「最主要都係睇你有無自己努力。」

女生指曾因學業壓力影響生活，獲父母同意下由band 1學校轉到band 3學校。（《親親我好嗎》劇照）

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「好嘅話去到邊都會好，其實考唔考到高分最後都係睇自己。」該名女生早前投稿至facebook專頁「名校Secrets」，表示曾就讀油尖旺區1間band 1中學2年，期間承受巨大壓力，「記得嗰時全級名次跌一兩名已經好大壓力，每晚都瞓得唔好」。

她自言志願並非成為專業人士，幸獲父母體諒，為她安排轉到band 3學校，「我本身唔係志在做醫生、律師，想畢業之後做設計，佢哋得我一粒女，都唔想壓力太大搞到有咩病」。女生轉校後才發現，band 3學校「根本唔係出面啲人講到咁差」，更沒想到能重拾愉快學習生活，「𠵱家我都讀得幾開心，空間多咗，都無以前咁大壓力」。

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女生指，band 3學校的老師用心教學，「見你有心求學已經如獲至寶咁，夜晚任何時候都會覆你問題」，更透露曾有老師願意與學生討論功課至晚上11時。相後，她形容band 1中學的老師很功利，「見你成績有潛質先會花時間喺你身上，又或者用好多時間帶課外活動，再唔係一放學就走人，仲早過啲學生走」。

她坦言，band 3中學的學習氣氛明顯不及band 1學校，「好多同學都係屋企窮、單親、新移民，或者係超齡學童」，指部分同學的確較懶散，甚至無心向學。不過她卻從這特別的環境明白學習之道，「其實最主要都係睇你有無自己努力，根基打得好唔好，好嘅話去到邊都會好」。她直指，「考唔考到高分最後都係睇自己」，認為只要肯用心溫習，自然會看到成果。

女生直言成績最終也是靠個人努力，認為：「好嘅話去到邊都會好，其實考唔考到高分最後都係睇自己。」（《親親我好嗎》劇照）

女生的經歷引起網民共鳴，紛紛表示欣賞，「除左佩服同加油，都冇咩可以講，反正條條大路通羅馬，地球係圓嘅」、「還計算那banding嗎？最緊要『適合』吧，那裏都有好老師，或hea教老師。讀書都是看自己」。

亦有人分享個人經驗，認同愉快學習最重要，「我以前就係喺band 1學校讀到病咗，之後先轉去band3讀，但都轉得遲，因為個病都要中途退學，但係band3學校讀段時間係開心好多」、「從來只有學校分banding，學生同老師都唔分banding」。

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