涉用長者八達通搭港鐵遇查票　中大內地教授李薇開班暫1人報讀

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-22 13:43

網上早前瘋傳1段中年女子疑使用長者八達通，繼而大鬧深水埗港鐵站的影片，事後中文大學政治與行政學系助理教授李薇被指是涉事女子，成為全城焦點。最近，有中大生發現李薇本學期任教的「中國公共部門改革」課程，暫時只有1人報讀，尚餘54個名額，立即引來討論，並笑言「Lecture變私人補習」。

有網民.在facebook上傳中大網頁截圖，指李薇執教的「中國公共部門改革」課程只剩1人報讀。（fb「CUHK Secrets」圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

據網上自1月16日起流傳的片段，事發時深水埗港鐵站職員包圍1名女子，指她使用長者八達通並要求查看其身份證，後有警員到場，女子不停激動地尖叫，直斥職員為「資本家走狗」，其間又自稱「我係中文大學老師呀」。片段隨即掀起熱議，更有人認出該女子為中大助理教授李薇；《香港01》其後向她查詢，獲回覆指「這位女子想要表達的東西應該已經可以從影片資料上看到」，未有回應自己是否片中女子。

▼▼女子大鬧深水埗港鐵站連環圖▼▼

隨着中大新學期開學，昨日（21日）有網民在facebook專頁「CUHK Secrets」發帖，並上傳網頁截圖顯示李薇執教「中國公共部門改革」課程原有55個學額，卻暫時只有1人報讀，以歌詞慨嘆：「1個人原來都可以盡興，多了人卻還沒多高興，沉默看星，聽到月光呼應，繼而平靜到訪這一人之境。」

帖文引來網民討論，有人對該名學生的選擇表示困惑，「到底係邊個會想上佢嘅堂」，亦有網民開玩笑指，「lecture變私補」、「個位同學係咪搏A grade？」、「一陣個位同學見到呢個post上咗中大secret page都決定drop（退選）埋就好笑了」，直至昨晚（21日）7時許，有中大生查閱最新報讀情況，稱「而家呢位同學都drop埋」，即課程沒有人選修。

+ 5 + 5 + 5

據中大網頁顯示，一般網上辦理改選課程將於1月24日截止，經學系特別批准改選則至1月29日，即學生仍有機會報讀，惟人數必須達到指定要求才能成功開班。

翻查資料，李薇出生於上海，在復旦大學完成學士及碩士學位，2008年到香港大學攻讀博士學位，其後任職中大政政系助理教授。她去年9月正值農曆七月已曾發表「食祭品」的出位言論，她在facebook發文，自稱拾取路邊祭品後拿回家煮了3餸1湯，當時已引來部分網民討論。

（fb專頁「CUHK Secrets」）

▼▼李薇言論出位曾拾街邊祭品煮3餸1湯▼▼