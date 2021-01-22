甜笑讓人戀愛！台灣正妹女警擋雨照引網絡哄動　網民：我想犯罪了

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-22 16:00

一個甜笑令眾網民戀愛了！台灣網絡近日瘋傳一張正妹女警的照片，她當時用傳單擋雨，臉上卻流露出燦爛甜笑，讓大量網民瞬間「爆like」，紛紛留言稱「警察辛苦了！」，更有網民指女警很像台灣職業圍棋選手黑嘉嘉。

台灣網絡近日瘋傳一張正妹女警的照片，她當時用傳單擋雨，臉上卻流露出燦爛甜笑，讓大量網民瞬間「爆like」。（fb群組「新．路上觀察學院」圖片）

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有台灣網民日前在facebook群組「新．路上觀察學院」貼出一張女警照，並寫道「高中園遊會隨手拍到的辛苦警察～警察辛苦了」。從照片可見，當時正下着濛濛細雨，女警跟在男警員的後面，沒有戴帽子的她只好將傳單放頭頂稍微擋一擋雨，臉上則露出甜美的笑容並看着前方。

樓主又透露，照片是在台北一間餐飲學校拍下，事後再沒有見過這位正妹。照片在網絡上引起哄動，不少網民都直呼「一秒讓人戀愛了！」、「我犯罪了，來抓我」及「看到你就想犯罪呢」等等，亦有人指女生的樣子很像台灣職業圍棋選手黑嘉嘉。

黑嘉嘉被譽為「千年一遇」美女▼▼▼

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