台仙氣女警學生照曝光　兩種制服各有各美　網民：我有罪請逮捕我

近日網路上流行改變大挑戰（#howmuchhaveyouchangedchallenge），吸引網紅、藝人、政治人物PO出前後對比照，而台灣臉書粉專「TCPB局長室」也參與挑戰，貼出正妹女警的對比照，網友看完暴動直呼：「為什麼沒有附上IG呢？」

隨著時間推進，樣貌和身分會有所轉變，對此「TCPB局長室」發文寫道，「穿上警察制服後的這些日子，有了什麼改變呢？在不斷面臨各種挑戰的警察工作中，內心成長的幅度，遠比外表快上許多，從『青澀』漸漸變為『成熟』，從『天真爛漫』漸漸變為『英姿颯爽』」。

點擊放大瀏覽仙氣女警前後對比照及「局長」近日貼出的更多美女警員👇👇👇

+ 16 + 16 + 16

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

照片中可見，穿著學生制服的大眼正妹，對著鏡頭露出甜美微笑，長大後成了打擊犯罪的女警，雖然外貌沒有改變，但給人一種成熟的韻味。文中逗趣表示「這兩張照片是相隔了多久，只能說女孩的年齡一直是最高機密，我們可不能洩漏國防以外之機密」。

照片在網上曝光，吸引9000多名網友按讚留言，「以後我娶的老婆大概要長的像這樣子 」、「左邊讓我想犯罪，右邊讓我害怕犯罪」、「趕快把IG交出來才是真的」、「我有罪，請逮捕我」、「求IG，想遇到本人」、「來抓我吧！我自首」、「不求年齡只求IG」。

【同場加映】台男被抄牌突聞仙香 一望原來是美少女madam秒戀愛 真相極殘酷（點擊看原文及女警正面照片）👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

延伸閱讀：

泰口罩美女因豪乳照片瘋傳爆紅 網友急起底真人IG超養眼

員警「10年挑戰」從男孩變肌肉男 網友驚呼：太帥了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】