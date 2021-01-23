港女生呻「軟飯王」男友食飯買嘢唔畀錢兼拖數　網民：飛咗佢啦！

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許多男生與異性約會，為了盡顯慷慨大方的一面，通常主動表示請客兼埋單，但時而勢易，在男女平等的世界，男女「AA制」付款也無不妥。惟有女生最近於討論區發文訴苦，表示與男友約會時，對方吃飯購物時常常借故不付錢，更甚一句「後數」就走人。結果樓主變成男友的「米飯班主」，樣樣也由她先付錢，坦言非常無奈，大呻：「我應該點做佢先生性？」網民直斥該名男生根本是在「食軟飯」，建議女生應果斷分手。

男女約會時誰人付賬常有不同說法，但經常要女方付錢，總是說不過去。示意圖。（韓劇《藍海大海傳說》劇照）

近日有女網民於香港討論區撰文，大呻有個「軟飯王」男友感到非常煩惱。她解釋初期約會本來雙方AA制，或是其中一方輪流埋單，但後來男方逐漸變得自私，經常要樓主先付錢，令她感到委屈又難受，遂向網民求救。

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▼▼▼點擊下圖睇女友大呻軟飯男友成日唔畀錢！▼▼▼

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▼▼▼網民一致鬧爆「軟飯王」男友▼▼▼

網民又表示要改變男友，又直言樓主太心軟，所以男方才自然地變成軟飯王，「算吧啦，佢呢啲人點改都改唔到」、「畀我就分手」、「真係愛你唔會令你難受」。

（香港討論區）

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🥰🥰🥰網民留言分享心動時刻🥰🥰🥰

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