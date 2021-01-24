柴灣驚見臘肉掛樹曬太陽　至少9條吊吊揈　網民笑言似「許願樹」

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-24 13:06

所謂高手在民間，有時在屋邨都會目睹奇人奇景。有網民日前就分享在柴灣發現的「臘肉樹」，看到有人將多條豬肉掛到樹上曬太陽，笑言是「屋邨新特色～民間裝置藝術」。不少網民直斥做法欠衛生，破壞公共環境，更形容造型酷似「許願樹」。

有網民發現柴灣某屋邨出現「臘肉樹」，直言是「屋邨新特色」。（fb「柴灣人柴灣事」圖片）

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事主在facebook群組「柴灣人柴灣事」發文並上傳照片，看到有街坊竟將至少9條臘肉掛至同1棵樹上，又指相信那些肉仍可食用，「老一輩超愛」、「係臘肉！ 煲仔飯經常有」。據照片所見，該棵「臘肉樹」位處屋邨的休憩處，有人坐在樹下乘涼。

照片所見，至少有9條臘肉被掛樹上，樹下還有街坊乘涼。（fb「柴灣人柴灣事」圖片）

帖文立即引來網民熱議，不少人批評掛臘肉上樹會滋生蚊蟲問題，「唔係好衛生！有烏蠅、雀屎！勁嘔心！」、「嗰頭已經好多老鼠」，亦有人看過照片後指像是許願樹、豬籠草等，「好希望街坊每人去拎條！」、「我以為係豬籠草啊」、「傳說中酒池肉林嘅肉林」、「我仲以為邊個掛啲油炸鬼上樹」。

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（fb群組「柴灣人柴灣事」）

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