直播主墨茶貧病交加去世　生前稱食唔起士多啤梨　網民爆悲慘身世

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-01-24 15:50

【墨茶／B站／直播主】近年不少人加入「直播主」行列，希望在網絡商業市場分一杯羹。不過內地影音平台「嗶哩嗶哩」（Bilibili，俗稱B站）1個名為「墨茶」的直播主日前在貧病交加下去世，消息引起熱議。有自稱其友人的網民爆料，公開墨茶的悲慘身世，引來大批網民同情，令其粉絲數目於死後急升。

網名「墨茶Official」的直播主因病去世，有網民爆出其悲慘身世，引來過百萬人同情及關注。（「嗶哩嗶哩」頻道截圖）

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網名「墨茶Official」的直播主自去年2月起，於「嗶哩嗶哩」的個人頻道上載打機直播片段，不過總播放數只有約1.2萬，因觀看直播的人不多，他未能靠直播維持生計。去年中墨茶曾於頻道表示感到不適，有認識他的直播主曾代他發文求助，指墨茶到醫院檢查後發現鼻腔內有腫塊不停流血，更指他病情嚴重，除了出現胃潰瘍，鼻內腫塊亦令他呼吸困難，更壓迫到他的視覺神經，然而他因沒錢而未有接受診治。

墨茶於患病期間不時分享生活日常，曾指買不起士多啤梨，引來網民注意。（「嗶哩嗶哩」截圖）

墨茶於患病期間不時分享生活日常，去年12月他曾寫道：「我老想吃草莓了。最近被病折磨得吃什麼吐什麼，然後特別特別想吃草莓，可惜草莓太貴了。」而新年前他也表示，「看動態全都在吃餃子，可是我從小到大都沒在冬至吃過餃子，第一次知道有這樣的習俗」，貧病交加的悲慘情況開始引來網民注意。

至去年12月31日，他發出帖文指「我還在病床上躺着，令人感嘆」，之後便沒再更新，至近日終傳出去世的消息。昨日（23日）中午，「嗶哩嗶哩」官方微博證實，「墨茶Official」於本月10日因病去世，公司指已取得家屬同意，將其賬號列為「紀念賬號」，而網民對墨茶的直播打賞將全額退還。官方媒體之後也介入了解，四川涼山州會理縣黨委宣傳部工作人員確認，墨茶於本月10日去世，「由房東發現，已通知家屬，遺體已火化」。

「嗶哩嗶哩」官方微博證實，「墨茶Official」於本月10日因病去世，並指已取得家屬同意，將其賬號列為「紀念賬號」。（「嗶哩嗶哩」截圖）

墨茶貧病交加下病死的消息引起注意，有網民其後爆料，指他身世坎坷，因祖母生病致貧，父母為了躲債而落跑，他自高中輟學便要打工養活自己，卻不幸遇到黑心公司。亦有人指墨茶的母親經濟能力其實並不差，家中有車有樓，還經營一家足浴店，墨茶輟學後曾要求其母給予生活費，卻被其母要求其自食其力，令母子關係一度緊張。

墨茶的身世獲得網民同情，令其粉絲數目於去世後急升至超過114萬，不少人留言悼念，表示「下輩子做個吃穿不愁的小天使吧，會有人愛你的」、「想像不到最後受到病痛的折磨，一個人在租屋等死是多絕望多痛苦」、「希望你能在另一個世界吃到最甜的草莓，吃上最好吃的餃子」。

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