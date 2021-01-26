「哇！是珍妮佛羅培茲」手遊廣告洗腦靠三招　J.Lo騎呢對白非關鍵

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-26 08:30

最近珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）代言的《Coin Master》手遊廣告爆紅，許多人被廣告裡中文配音的突兀感吸引，不知不覺看好幾次，現在，應該很多人都把遊戲名稱、代言人及台詞都背起來了吧！

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我猜遊戲商沒有想到這支影片可以如此爆紅，頂多認為很幽默而已，去年在社群廣告被投放這隻廣告時，我根本沒仔細看就按掉，應該也有一些人跟我一樣，是看到報導或網友評論才回去重看這個迷因廣告，發現「好像真有蠻有意思的！」，越看越覺得有趣。

「哇！是珍妮佛羅培茲」為何爆紅？點圖放大看三大原因↓↓↓

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雖然這麼說，但我自己是沒有下載這款手遊，可能因為玩很多年遊戲，深知自己的喜好。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：涼鹿日常大小事，原文：「哇！是珍妮佛羅培茲」這支手遊廣告究竟紅什麼？】