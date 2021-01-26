「哇！是珍妮佛羅培茲」手遊廣告洗腦靠三招　J.Lo騎呢對白非關鍵

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

最近珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）代言的《Coin Master》手遊廣告爆紅，許多人被廣告裡中文配音的突兀感吸引，不知不覺看好幾次，現在，應該很多人都把遊戲名稱、代言人及台詞都背起來了吧！

「你剛攻擊我的村莊？」點圖放大逐格睇J.Lo《Coin Master》洗腦廣告↓↓↓

+11
+11
+11

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

我猜遊戲商沒有想到這支影片可以如此爆紅，頂多認為很幽默而已，去年在社群廣告被投放這隻廣告時，我根本沒仔細看就按掉，應該也有一些人跟我一樣，是看到報導或網友評論才回去重看這個迷因廣告，發現「好像真有蠻有意思的！」，越看越覺得有趣。

「哇！是珍妮佛羅培茲」為何爆紅？點圖放大看三大原因↓↓↓

+7
+7
+7

雖然這麼說，但我自己是沒有下載這款手遊，可能因為玩很多年遊戲，深知自己的喜好。

不說不知道原來她已經51歲！點圖放大看更多Jennifer Lopez靚相↓↓↓

+22
+22
+22

閃鑽透視裝大跳鋼管舞！點圖重溫Jennifer Lopez Super Bowl halftime shows精彩演出↓↓↓

+10
+10
+10
Jennifer Lopez手遊代言爆紅　網民用BIGBANG神作惡搞洗腦廣告
YouTube廣告冇得飛？歷年12個煩膠廣告　珍妮弗羅培茲、Grammarly
Jennifer Lopez為拜登就任演唱　網民笑稱「哇！珍妮佛羅培茲！」
拜登戴入門Rolex出席典禮　第一夫人Jill Biden服裝顏色有寓意
拜登就任｜Lady Gaga出席就職典禮　口罩值成千蚊竟冇防護作用？
拜登就任｜Lady Gaga獻唱國歌　配襯大型胸針傳遞和平訊息

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：涼鹿日常大小事，原文：「哇！是珍妮佛羅培茲」這支手遊廣告究竟紅什麼？

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。