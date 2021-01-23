Jennifer Lopez手遊代言爆紅　網民用BIGBANG神作惡搞洗腦廣告

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-01-23 13:00

不少讀者在網上觀看影片時，都會非常厭倦各種形式的廣告，當中絕大部份都是手機遊戲廣告。不過近期Jennifer Lopez亮相一款手遊廣告，當中對白意外深受不少網民歡迎，甚至她日前在美國總統拜登（Joe Biden）的就職典禮上演唱《This Land Is Your Land》以及《America The Beautiful》時，第一句想到的正是廣告中的其中一句：「哇！珍妮佛羅培茲！」

不少人打開電視機看總統就職典禮，腦海中第一句是：「哇！珍妮佛羅培茲！」（Getty Image）

重溫J.Lo洗腦手機遊戲廣告！

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近期在網絡上就有不少廣告的惡搞版片段，以中文配音版為藍本進行二次創作。而出身自微辣幕後的中村、的士文及華Dee決定改編BIGBANG神曲《Fantastic Baby》，將Jennifer Lopez「變成」Fantastic Baby，廣告中的「妳剛剛攻擊了我的村莊？」、「我也……為此而來」等其他對白亦一一收錄，甚至連另一位有份代言的女星Cardi B都不幸「中槍」，相信這首歌已經令廣告中的各種對白更容易入腦。

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