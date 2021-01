撰文: 邱愛霖 最後更新日期: 2021-01-22 02:21

美國天后Jennifer Lopez近日代言一款手遊廣告,廣告中店員看見Jennifer Lopez後驚呼:「哇!珍妮弗羅培茲!」Jennifer Lopez隨即問道:「妳剛剛攻擊了我的村莊?」店員錯愕地說,「呃,應該是吧。妳大老遠跑來這裡,就因為我攻擊妳的村莊?」Jennifer Lopez隨即拿了身後客人的菠蘿,直言:「我也……為此而來」。這則廣告因無厘頭兼配上中文配音而頓成網絡熱話。

(Getty Image)

Jennifer Lopez香港時間周四凌晨(21/1)在美國總統拜登(Joe Biden)的總統就職典禮上,演唱《This Land Is Your Land》以及《America The Beautiful》。雖然她演唱一如以往地高水準,更以西班牙文說唱惹起熱議。

不過不少網民看見Jennifer Lopez就憶起她勁之入屋的廣告,問她是否「暫時停止攻擊村莊」,亦有網民笑指Jennifer Lopez真是無處不在。